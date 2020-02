Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság jobbnak látja a saját pénzügyi helyzetét, mint egy hónappal korábban, a vállalatok vezetői pesszimistábbak lettek.","shortLead":"A lakosság jobbnak látja a saját pénzügyi helyzetét, mint egy hónappal korábban, a vállalatok vezetői pesszimistábbak...","id":"20200224_GKI_konjunkturaindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b92f7f-65e6-4ef5-a584-9573d922c159","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_GKI_konjunkturaindex","timestamp":"2020. február. 24. 05:30","title":"2016 ősze óta nem mutatott ennyire rossz helyzetet a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a csemetéjüknek mobilt fontolgató szülőknek ajánlja a Tone azt az új készüléket, amely egy funkciónak hála megakadályozza, hogy meztelenkedős szelfiket készítsenek vele.","shortLead":"Elsősorban a csemetéjüknek mobilt fontolgató szülőknek ajánlja a Tone azt az új készüléket, amely egy funkciónak hála...","id":"20200222_tone_e20_mobiltelefon_szelfi_meztelen_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2de5031a-5be1-4c5a-a5fc-46085d0d6a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4676d121-1862-4b83-a93b-3b7c4e276729","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_tone_e20_mobiltelefon_szelfi_meztelen_foto","timestamp":"2020. február. 22. 17:03","title":"Olyan telefon készült, amellyel nem lehet meztelen képet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank szolgáltatásai. Mutatunk egy oldalt, ahol egy kattintással megnézheti, szükséges-e frissítenie, hogy továbbra is netbankolhasson.","shortLead":"Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank...","id":"20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca69cc9-80ec-4011-ae9a-649e981b758e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kh_bank_nem_mukodik_windows_xp_tls_12_titkositas_frissites","timestamp":"2020. február. 23. 07:33","title":"Ha a K&H Bank ügyfele, még ma ellenőrizze a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea041a60-23df-4938-a858-756b6b1b87d6","c_author":"Kátai Ádám","category":"360","description":"Egy 18 éves amerikai énekesnő megértette, hol tart ma a zene, majd fogta magát, és kifordította az egészet. Úgy látszik kívülállónak, hogy ma ő az egyik legnagyobb sztár. ","shortLead":"Egy 18 éves amerikai énekesnő megértette, hol tart ma a zene, majd fogta magát, és kifordította az egészet. Úgy látszik...","id":"202008__billie_eilish__grammy_oscar_bond__alom_es_ebrenlet__iranyado_kamasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea041a60-23df-4938-a858-756b6b1b87d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98482930-69da-4880-b44d-e647efa6a3e2","keywords":null,"link":"/360/202008__billie_eilish__grammy_oscar_bond__alom_es_ebrenlet__iranyado_kamasz","timestamp":"2020. február. 23. 16:30","title":"Milliók szeretik azért, mert nem olyan, mint a többi popsztár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"Már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=182629e1-967c-467a-8dfd-40f89c4a4b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230a9b5-a5cf-4868-a648-bb6e452ffbf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_46_000_eves_madarat_talaltak","timestamp":"2020. február. 22. 21:39","title":"46 000 éves madarat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már tapasztalt is függőségi tüneteket gyermekénél – derült ki a Huawei hazai kutatásából, amely az Y-generációs szülők digitális nevelési szokásait vizsgálta. A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07e3997-4187-47c7-a4ba-98bf6d2e2da8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bordó - burgundi vörös - színű okmány az uniós államoknak jár, a Brexit után másikat kapnak.","shortLead":"A bordó - burgundi vörös - színű okmány az uniós államoknak jár, a Brexit után másikat kapnak.","id":"20200222_Megvaltozik_a_brit_utlevel_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07e3997-4187-47c7-a4ba-98bf6d2e2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce140f43-cb72-472a-a16a-fdb63ed5ff9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Megvaltozik_a_brit_utlevel_is","timestamp":"2020. február. 22. 15:04","title":"Megváltozik a brit útlevél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]