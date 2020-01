Szép lassan betalálnak a BMW csoport hibrid és elektromos autói is, egyre nagyobb szeletet jelentenek eladásaik a bajorok portfóliójában, még akkor is, ha cunaminak még nem nevezhetjük a tavaly eladott 145 ezer darab teljesen elektromos, vagy hibrid hajtású BMW-t.

Egy zöldrendszámos BMW persze még mindig öszvér, amit a márkatársak egy része gyanúsan méreget, a többiek viszont éppen hogy nem a sztereotípiákkal terhelt „béjemvésként" tekint rájuk.

Térjünk is rá a letesztelt zöldrendszámos BMW 330e plug-inre. Mint a nevéből látszik, ez egy konnektorról is tölthető autó, amelyben már egy negyedik generációs elektromos hajtás kapott helyet a hagyományos, turbós benzinmotor mellett. A hajtásvariánsra mindössze egy apró „e” betű utal, ami jól mutatja azt is, hogy a bajorok ebben a tekintetben konzervatívak, nem kell teljesen más identitást adni egy autónak csak azért, mert az történetesen elektromosan is hajt.

Egyre messzebb

Ami a hibridautó megjelenését illeti, ez éppen az említettek miatt tulajdonképpen egy teljesen átlagos kinézetű új „Hármas”. A G20-as kódjelű hetedik generációnál járunk éppen a bajorok középkategóriás sportos limuzinjából, amelyből járt már nálunk a 320d és a 330d Touring változat is. Emiatt a külsőségeit és a kabintér általános bemutatását el is intéznénk azzal, hogy aki ezekre is kíváncsi, kattintson át.

Itt maximum a csomagtér méretére kell kitérni: 375 litert kapunk, szemben a normál limuzin 480 literével. És mivel két, vaskos töltőkábel mindig lesz a csomagtérben, ez a hely bizony nem túl sok.

© D.P.

A 330e hibrid mára elhagyta a korábban használt „Acitve Hybrid” titulust is a nevéből, amelyből egyelőre csak szedán változatban van, a kombi modell a hírek szerint nyáron érkezik. Viszont szó van arról is, hogy lesz egy kisebb, 320e jelű modell is ebben a sorozatban, amelyben már csak egy háromhengeres, 1.5 literes benzinmotor jár majd az elektromos hajtás mellé. Ha főleg városias ingázásra használjuk a kocsit, akkor annak végképp lehet létjogosultsága, mert nagyjából teljesen mindegy, milyen benzinmotor nem hajt lehetőség szerint egy hibridben.

Beléphet a zónába

A 330e-ben ugyanakkor még egy jóféle négyhengeres BMW-motor van, ami önmagában sem gyenge. A 2.0 literes turbó benzines egység 184 lóerős és 290 Nm-es nyomatékú, és az a helyzet, hogy okosan közlekedve ezt is egész sokáig el lehet felejteni. A teszt egyik esszenciális tapasztalata az is, hogy elég sokáig elboldogul már csak elektromos módban 330e. Nem csak hatótávban, de a dinamikusabb helyzetekben is, és akár 140-es tempóig gyorsítva lehet vele csak az elektronokat fogyasztva autózni.

Az előző generációhoz képest ez az elektromos hajtás tényleg komoly előrelépés. Nem csak kapacitásában, amely 5,7 kWh-ról 12 kWh-ra nőtt a mostani modellre, de a beépített villanymotor csúcsteljesítménye is 113 lóerő már, ami mondjuk, nem teszi Teslává, de senki nem fogja lomhának érezni, ha el kell rugaszkodni.

© D.P.

Még az elsőre meglepőnek tűnő 40 literes benzintank is elégnek tűnik, ha valóban ott használjuk ezt az autót ahova való. Annak ugyani, aki nagyon sokat megy, még mindig nem alternatíva egy dízellel szemben. Viszont egy tudatos felhasználónak, aki leginkább elektromos és hibrid üzemmódban használja ezt az autót főleg városi környezetben, annak simán összejön, hidegben - és vélhetően melegben is - a 35-40 kilométeres csak elektromos autózás.

Az elektromos hajtás hatásfokát növelik még olyan ügyes funkciók, mint a cellatöltés megőrzés vagy a kabintér időzíthető előmelegítése, amit persze csak töltőre dugott állapotban és bizonyos töltési szint felett enged az autó. A teljes töltés otthoni, egyfázisú csatlakozásról nagyjából 3,5 óra megvan, igaz töltögetni szorgalmasan kell ezt a viszonylag kis akkupakkot, hogy az előnyeit ki is használhassuk.

Mielőtt végképp olyan lenne egy BMW tesztje is, mintha egy Toyota Priust tesztelnénk, azért van itt egy úgynevezett Boost funkciós Sportmód, amikor mindkét rendszer egyszerre feszül meg. Ilyenkor 292 lóerős rendszerteljesítmény présel ki magából a 330e, ami azt jelenti, hogy a papír szerinti 252 lóerő maximális értéket még 40 lóerővel meg lehet toldani egy rövid időre.

Vezetési tapasztalatként elmondhatjuk, hogy ez az ökotudatos BMW bizonyos pillanatokban simán pörög egyhelyben is. A kardántengelyes hátsókerék-hajtású felépítés révén és az elektromotor instant ereje miatt, ha kilőjük a menetstabilizátort és letiporjuk Sport+ módban a gázpedált, akkor lehet ezzel olyanokat körzőzni, amilyet a mai BMW-k nagy többségével soha.

© D.P.

Konklúzió, árak

A plug-ineknek igazából még mindig két nagy csapdájuk van. Az egyik a fogyasztás, amelynél itt is 1,6-1,9-es benzinfogyasztás van megadva 100 kilométerre, ami mindig a maximális elektromos hatótávval számol. Ráadásul ehhez még így is illene hozzáadni, hogy közben a kocsi 14,8-15,4 kWh áramot is elfogyaszt. Mindenesetre könnyen megeshet az, hogy szinte nulla benzinnel járunk a munkahely-iskola-otthon viszonylatban, de hétvégén vagy nyaralásra utazva máris 8 liter lesz a százas átlag, amikor szinte csak a benzinmotor dolgozik. Akkor melyik is a valós fogyasztás?

Az természetesen továbbra is igaz, hogy lokálisan, alig 37 g/km CO2-t produkál papíron egy ilyen autó, amivel még jó sokáig nem kell „szmogriadó” szótól összerezzenniük a tulajdonosoknak, de ha még cudarabb világ jönne a 330e olyat is tud, hogy GPS alapján automatikusan villanyra vált, ha zéró emissziós zónába lépünk.

Más dolog azonban, hogy milyenek a felhasználói szokások. Egy holland tanulmány szerint – ahol a plug-in-piac is az egyik legerősebb Európában – arról számoltak be, hogy bizony a konnektorról tölthető autókat, alig szokták konnektorról tölteni. A miértre, mint sok más esetben is az életben, itt is elég egyszerű magyarázat van. Arrafelé is, az alacsony emissziós céges előírás miatt megvett plug-in hibridnél fizeti a cég a benzint, viszont az áramot nem. Innentől kezdve pont nem is érdekli a használókat, hogy elektromos módban menjenek.

© D.P.

Minderről persze az ilyen, egyre igényesebb konnektoros hibridhajtást felmutató járművek korántsem tehetnek. A BMW 330e is a maga súlycsoportjában is egy nagyon használható autó a BMW minden presztízsével és árával persze. A 23,4 millió forintos konkrét ára a tesztautónak elég elriasztó elsőre, de itt a lézerfényszórós és egyébként is 1,3 milliós tech-csomaggal megpakolt csúcsfelszereltségű modell volt a tesztalany. Az biztos, hogy egyre több megkötés hajtja a hibriautók felé a céges beszerzéseket, miközben az egyelőre még érintetlen zöld rendszámos kedvezmények sok magánvevőt is megnyernek bónuszként, ami miatt komoly piaca lehet ennek a modellnek is.

