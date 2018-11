Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467348b-645e-4364-928d-1f8d67e1d514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc062155-5b56-42e3-be35-b4e815321914","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Marabu_FekNyuz_Niki_Gruevszki_a_NERpaholyban","timestamp":"2018. november. 15. 14:20","title":"Marabu FékNyúz: Niki Gruevszki a NER-páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trumpot a szintén milliárdos Jay Robert \"J. B.\" Pritzker előzte meg, aki demokrata színekben szerezte meg Illinois állam kormányzói székét. ","shortLead":"Trumpot a szintén milliárdos Jay Robert \"J. B.\" Pritzker előzte meg, aki demokrata színekben szerezte meg Illinois...","id":"20181114_Trump_tronfosztasa_mar_nem_az_elnok_az_Egyesult_Allamok_leggazdagabb_politikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6a61a-6818-47cb-acbc-54450ff9d645","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Trump_tronfosztasa_mar_nem_az_elnok_az_Egyesult_Allamok_leggazdagabb_politikusa","timestamp":"2018. november. 14. 16:44","title":"Trump trónfosztása, már nem az elnök az Egyesült Államok leggazdagabb aktív politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","shortLead":"Ez már a tizedik. Hat kategóriában osztanak majd díjakat december elején.","id":"20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0125b361-6244-4416-90f2-7e2324a39477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d92f0a8-f773-4b8f-8d21-3470ba443c3e","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Ismet_lehet_szavazni_az_Arany_Medaldij_gyozteseire","timestamp":"2018. november. 15. 12:12","title":"Ismét lehet szavazni az Arany Medál-díj győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell azonnal mentőt hívni vagy a sürgősségi osztályra rohanni.","shortLead":"A MOK a gyógyszerészi kamarával közösen tájékoztató kampányt indít, hogy felhívják a figyelmet: nem minden esetben kell...","id":"20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40f4413-1421-4e6b-bf88-b8245d9ba7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Plakatokon_segit_eldonteni_az_orvosi_kamara_hogy_korhazba_vagy_haziorvoshoz_menjunk_problemainkkal","timestamp":"2018. november. 14. 16:10","title":"Plakátokkal segít eldönteni az orvosi kamara, hogy kórházba vagy háziorvoshoz menjünk problémáinkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is elítélte. ","shortLead":"Robert Fico korábban a Tisztességes Szlovákiáért Mozgalom vezetőit Soros gyermekeinek nevezte, emiatt még az államfő is...","id":"20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a95acce-42d4-49ab-94dd-bb2cef5a7a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Tobb_szaz_ujsagiro_tiltakozik_a_szlovak_miniszterelnok_kijelentese_ellen_aki_ujsagirobohocoknak_nevezte_oket","timestamp":"2018. november. 14. 17:46","title":"Több száz újságíró tiltakozik a szlovák miniszterelnök kijelentése ellen, aki bohócoknak nevezte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több rövidfilmet is készített a nyúlról, egy elveszettnek hitt animáció került most elő Japánban. ","shortLead":"Walt Disney Mickey egér alakjának megalkotása előtt egy Oswald nevű nyulat keltett életre a rajzasztalán. Több...","id":"20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2b54c1-9f25-49b3-9161-9822a1443053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2098162b-d14e-4025-80ad-fde657b03d88","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Rajzfilm_kerult_elo_Mickey_eger_felmenojerol","timestamp":"2018. november. 15. 18:54","title":"Egy Micky egérnél is öregebb Disney-figuráról került elő egy rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","shortLead":"Szóba kerültek a gyertyák is a tortán.","id":"20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257fbce3-c6ba-4aa1-9120-f071a243a457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f0b22b-91c3-42d1-9866-55c5a2c03fe0","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Meghato_koszontot_mondott_Erzsebet_kiralyno_a_fia_70_szuletesnapjan","timestamp":"2018. november. 15. 11:36","title":"Megható köszöntőt mondott Erzsébet királynő a fia 70. születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Az IDC kiadta szokásos negyedéves összefoglalóját.","shortLead":"Bár a harmadik negyedév összességében nem túl rózsás a tablet-piac számára, az Apple vezető szerepe...","id":"201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7dae609-91e6-493a-92c2-32045733b7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c8fa2c-410b-4743-b24b-0b35c2894610","keywords":null,"link":"/tudomany/201811015_idc_worldwide_quarterly_tablet_tracker_jelentes_tabletek_piaci_reszesedes_2018q3","timestamp":"2018. november. 15. 13:03","title":"Egyértelmű, melyik cég tabletjeit kedveli most a legjobban a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]