[{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","shortLead":"A sértettek a bíróságra is benyújtják a polgári peres kártérítési igényüket.","id":"20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0dbf89-7074-4229-88de-78a04a27c08f","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_bicskei_gyerekotthon_molesztalas_karterites","timestamp":"2020. február. 26. 11:59","title":"Nem kapnak kártérítést a bicskei gyermekotthonban molesztált fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok karanténban vannak, indul a myhvg. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A japán óceánjárón lévő magyarok egyike fertőzött, Olaszországban nő a halottak száma, az onnan hazatért magyar diákok...","id":"20200224_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f39d7d3-ac3b-4673-b9e5-670222c34f45","keywords":null,"link":"/360/20200224_Radar360este","timestamp":"2020. február. 24. 17:30","title":"Radar360: Szintet lépett a hazai koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első helyezettje. ","shortLead":"Csak az elnök közel háromszor annyi pénzt kapott, mint a Magyarország 365 pályázat egy-egy kategóriájának első...","id":"20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932e463-f4cd-4410-8415-aa59007a600d","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_A_gyozteseknel_jobban_jart_a_zsuri_Roganek_fotopalyazatan","timestamp":"2020. február. 25. 07:28","title":"A győzteseknél jobban járt a zsűri Rogánék fotópályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesebben születtek és haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, így ennek az évszázadnak csak a negyedik legnagyobb természetes fogyása lett a 2019-es.","shortLead":"Kevesebben születtek és haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, így ennek az évszázadnak csak a negyedik legnagyobb...","id":"20200225_nepesseg_szuletes_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89f4812-de67-4839-b2fc-aee3fa8a0bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_nepesseg_szuletes_halal","timestamp":"2020. február. 25. 09:37","title":"9,8 millió fő alá esett Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","shortLead":"Az éjszakai buszjáratokból viszont kevesebb lesz.","id":"20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a1e81b-160c-42cd-a36e-b3067812e18e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Tovabb_kozlekednek_a_metrok_hetvegenkent","timestamp":"2020. február. 25. 07:56","title":"Tovább közlekednek a metrók hétvégenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit a rendszer vágólapjára másolnak. Tulajdonképpen minden olyan iPhone és iPad érintett lehet, amelyik a jelenlegi legújabb (13.3) iOS-verziót használja.","shortLead":"Vád érte az iPhone-os és iPades alkalmazásokat: tulajdonképpen probléma nélkül hozzáférhetnek mindahhoz, amit...","id":"20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb39662e-33ea-44da-b637-19319ac13301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703bf611-e46d-47d0-85b5-3610e2cf4cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_ios_13_3_vagolapra_masolt_tartalom_appok_hozzaferese","timestamp":"2020. február. 26. 12:03","title":"Kémkedhetnek az iPhone-os appok? Az Apple szerint ez nem gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]