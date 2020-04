Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek utasforgalmát a német Der Spiegel lap jelentése szerint.","shortLead":"A vírusjárvány miatt bevezetett utazási korlátozások szinte teljes egészében leállították a német repülőterek...","id":"20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dc1c1f-a6d6-4c84-b852-6dc7391236cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Kiszamoltak_mennyire_esett_vissza_a_nemetorszagi_repterek_forgalma","timestamp":"2020. április. 12. 17:41","title":"Kiszámolták, mennyire esett vissza a németországi repterek forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is fontos lehet a csillagászok és a tudomány számára.","shortLead":"Több mint ezer napon át figyelhették meg a kutatók az SN2016aps névre keresztelt szupernóvát, ami több szempontból is...","id":"20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51af83e2-bfef-42f6-aeb6-4d3cff8cdf11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_szupernova_robbanas_sn2016aps_csillagaszat","timestamp":"2020. április. 14. 12:03","title":"A valaha látott legnagyobb csillagrobbanást észlelték a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","shortLead":"Lassulások tapasztalhatók a legnagyobb magyar bank online felületein.","id":"20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958d9e13-42ba-438c-a2a0-f4d4921d47f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ffa60-545b-4880-a593-ce63c9fd4f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_Nem_csak_a_tozsdenel_az_OTPnel_is_bajok_vannak","timestamp":"2020. április. 14. 12:44","title":"Nemcsak a tőzsdénél, az OTP-nél is bajok vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és a többi olajikitermelő nemzet között, amely megállíthatja az olajár hetek óta tartó látványos zuhanását.","shortLead":"Mexikó is beadta a derekát, így megszülethetett az a történelmi jelentőségűnek ítélt megállapodás az OPEC-tagállamok és...","id":"20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e7e16d6-8a94-48be-a886-5b2ff8a51b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7277d8-8fc4-41e3-ab44-ab7504738ddd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200412_Megszuletett_a_nagy_olajkitermelescsokkentesi_alku","timestamp":"2020. április. 12. 20:47","title":"Megszületett a nagy olajkitermelés-csökkentési alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","shortLead":"Egy hetet töltött kórházban a brit miniszterelnök, gyógyultan távozhatott.","id":"20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895ddfa4-1d29-45f8-820d-d971f45925b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Boris_Johnson_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 12. 15:03","title":"Kiengedték Boris Johnsont a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","shortLead":"Az elkövető nyereségvágyból ölhetett.","id":"20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7210a87c-a8b7-4157-9cab-3961bc8588ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200413_Elfogtak_a_89_eves_no_feltetelezett_gyilkosat","timestamp":"2020. április. 13. 08:27","title":"Elfogták a 89 éves nő feltételezett gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi intézményeket. Egy vakcinán dolgozó londoni kutatócég számítógépeit órákra zárolták a hackerek.","shortLead":"Az Interpol szerint egyre gyakrabban és egyre kifinomultabb eszközökkel támadják a koronavírus-járvány ellen küzdő...","id":"20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0d7fee-b89b-4e4d-835c-9aeb65279318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_zsarolovirus_ransomware_koronavirus_jarvany_korhaz_hackerek_hackertamadas","timestamp":"2020. április. 13. 06:33","title":"Interpol: zsarolóvírussal támadják a járvány ellen küzdő kórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","shortLead":"Június 17-én indulhat el ismét a bajnokság, háromnaponta lehetnek meccsek.","id":"20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e046570-90f6-49bc-9e2b-813d161a0851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1f699c-0009-4237-9b6d-64e13d057bee","keywords":null,"link":"/sport/20200414_Juniusban_ujraindulhat_a_francia_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 14. 13:55","title":"Júniusban újraindulhat a francia labdarúgó-bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]