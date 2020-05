Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni a védekezésben. \"Egy börtönben élek, ami a lakásomnak van álcázva\" - vallja Szilágyi, aki a mozgásra odafigyel, nem dohányzik, de egy-egy szálra szeret többször rágyújtani. A beszélgetésben elárulja, hogy miért ijed meg néha magától, s szerinte mi köze Orbán Viktor kutyájának a vírushoz. ","shortLead":"A 84. születésnapját holnap ünneplő műsorvezető sokkal több szakembert és kevesebb rendőrt, katonát szeretne látni...","id":"20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19135561-f02a-4265-b250-4a21c97f4a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc65f49f-59e2-4a92-b493-2da87ea488b9","keywords":null,"link":"/360/20200502_Szilagyi_Janos_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 02. 16:30","title":"Szilágyi János a Home office-ban: \"Hülyének vagyok nézve több millió társammal együtt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják az uniós engedélyt. ","shortLead":"A koronavírus okozta megbetegedés elleni egyik hatékonynak tűnő gyógyszer használatára akár napokon belül kiadhatják...","id":"20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa90b81-ec89-49e0-a343-e5b28d97e903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126d1605-195f-4bd6-9b0d-931fac8812c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Minel_hamarabb_bevetnek_a_remdesivirt","timestamp":"2020. május. 03. 16:42","title":"Minél hamarabb bevetnék a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben a munka mellett a gyerekeit tanította és kovászos bagettet sütött. Most kipróbálhatja, mennyire tudott figyelni az elmúlt hetekben. Kvíz.\r

","shortLead":"Mikor érkezett? Honnan is? Hogy is hívják? – nem csodálkozunk, ha elveszett a koronavírus-hírek tengerében, miközben...","id":"20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e0dfaef-a93a-4411-a019-49d5132ddf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f45bc8-7c1b-4502-aa6b-02bd1a0d5671","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Mennyire_figyelt_a_koronavirushirekre__COVID_19_kviz","timestamp":"2020. május. 03. 10:30","title":"És ön mennyire figyelt oda a koronavírus-hírekre? – itt a kvíz, amelyből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","shortLead":"Arról akarnak képet kapni, hogy hogyan változott az élelmiszerekhez fűződő viszonyunk az elmúlt másfél hónapban.","id":"20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f59f4-552c-4675-a8cf-aaad8d38222c","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Karanten_kutatast_inditott_a_NEBIH","timestamp":"2020. május. 02. 17:28","title":"Karantén kutatást indított a NÉBIH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","shortLead":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","id":"20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe3268-bb17-4e26-af0f-07820378acfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 04. 06:41","title":"OT rendszámos remek Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív a koronavírusteszt a gyógyult pácienseknél, ez azonban – legalábbis a jelenlegi információk alapján – nem jelent problémát.","shortLead":"A világszervezet munkatársa, Maria van Kerkhove szerint a tüdő elhalt sejtjei miatt lehet ismét pozitív...","id":"20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b753e924-4c18-460d-9f27-01676c670614","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_who_vrusteszt_koronavirus_ujrafertozodes_maria_van_kerkhove","timestamp":"2020. május. 04. 08:33","title":"A WHO szerint tévesek a tesztek, amelyek a gyógyultaknál újrafertőződést mutattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt csak a postákon lehet őket beváltani.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt csak a postákon lehet őket beváltani.","id":"20200504_rezsi_utalvany_koronavirus_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f5f9d-a1cf-4f54-bdb3-42502f02e2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200504_rezsi_utalvany_koronavirus_posta","timestamp":"2020. május. 04. 11:42","title":"Május végéig lehet felhasználni a megmaradt rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]