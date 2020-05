Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban még maradt.","shortLead":"Joó András A \"nemzet aranya\" című munkája a magyar történelem egyik fehér foltját tárja fel, néhány kérdőjel azonban...","id":"202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542ccf-ef7b-44a8-9386-5551dea6dcc8","keywords":null,"link":"/360/202019_folyoirat__hattermagyarorszag_joo_andras_anemzet_aranya","timestamp":"2020. május. 07. 13:00","title":"Horthyék svájci kincsét már csak Rákosiéknak sikerült visszaszerezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új cím mellett a karácsonykor érkező konzol egyik legfontosabb újítása is téma volt az Xbox csütörtök esti prezentációján.","shortLead":"Több új cím mellett a karácsonykor érkező konzol egyik legfontosabb újítása is téma volt az Xbox csütörtök esti...","id":"20200508_xbox_series_x_jatekok_bemutato_elozetes_inside_xbox_eloadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c48860e-606a-433f-87e2-d2856bfc2aa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_xbox_series_x_jatekok_bemutato_elozetes_inside_xbox_eloadas","timestamp":"2020. május. 08. 08:33","title":"Megmutatták, mi mindennel csábítaná magához a játékosokat az új Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2abbb3-2681-4c0a-8be2-d3a798e4e766","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte forrt a víz, ahogy egy delfin a halraj közé csapott.","shortLead":"Szinte forrt a víz, ahogy egy delfin a halraj közé csapott.","id":"20200508_delfin_szardinia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2abbb3-2681-4c0a-8be2-d3a798e4e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81df2a7-a77d-4abf-8cd4-489441105d72","keywords":null,"link":"/elet/20200508_delfin_szardinia","timestamp":"2020. május. 08. 17:51","title":"Egészen a kikötőig kijöttek a vadászó delfinek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1df259-4638-4872-a07a-9a6294fe292a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-on Neutrino néven futó videós fogott egy klasszikus Casio számológépet, majd megbuherálta egy kicsit. A végeredmény: van benne OLED kijelző és wifi-modem is.","shortLead":"A YouTube-on Neutrino néven futó videós fogott egy klasszikus Casio számológépet, majd megbuherálta egy kicsit...","id":"20200507_casio_szamologep_puska_neutrino_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1df259-4638-4872-a07a-9a6294fe292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f498b8f-8186-48cf-a0da-b61c54c593be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_casio_szamologep_puska_neutrino_video","timestamp":"2020. május. 07. 19:03","title":"Videó: úgy megbütykölték ezt a Casio számológépet, hogy a tanárok sem szúrnák ki a puskázást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes felülírni.","shortLead":"Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes...","id":"20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8ae1b1-f9bf-4584-9bfb-f47ed61a4409","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_arcmaszk_jakab_ferenc_virologus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 08. 12:12","title":"Figyelmeztet a magyar virológus: Mindenki hordjon maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","shortLead":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","id":"20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f6529-d7a7-41cb-842e-4d36d19ce248","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","timestamp":"2020. május. 08. 04:59","title":"Rendkívüli pénzjutalmat kapnak a cseh mentők és szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","shortLead":"Űrszemét és meteoritok ellen óvják majd a japán űreszközöket.","id":"20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96939345-4b29-4c54-9f6a-6fa4a07d618a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c095bb4-ee21-4e66-b8a1-a6da6680a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_Felall_a_japan_muholdvedelem","timestamp":"2020. május. 08. 11:24","title":"Feláll a japán műholdvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]