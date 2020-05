Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak, a koronavírus azonban egyelőre velünk marad, és tovább formálja az életünket. A kérdés csak az, hogy miben és milyen mértékben. Az alábbi kérdőív segítségével azt igyekszünk kideríteni, miként élték meg a hvg.hu olvasói az elmúlt két hónapot, és milyen változások látszanak már most ennek hatására. Segítsen minél árnyaltabbá tenni az összképet, legyen ebben partnerünk, válaszoljon kérdéseinkre. Köszönjük!","shortLead":"Lassan talán országszerte vége lesz a veszélyhelyzet március 11-i kihirdetését követő kényszerű bezártságnak...","id":"20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a8f539-4c10-4823-b904-e7014f802cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b2a1a3-ad3e-4117-8f9a-3a883be8f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Ezt_tuleltuk_De_hogy_Es_milyen_aron__A_hvghu_nagy_karantenkorkepe","timestamp":"2020. május. 11. 06:30","title":"Ezt túléltük? De hogy? És milyen áron? – A hvg.hu nagy karanténkérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok nem hosszabbít szerződést az olasz csapattal az év végén.","shortLead":"A négyszeres világbajnok nem hosszabbít szerződést az olasz csapattal az év végén.","id":"20200512_sebastian_vettel_ferrari_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e0fd6-476d-4545-b7ae-804edfcba6d6","keywords":null,"link":"/sport/20200512_sebastian_vettel_ferrari_f1","timestamp":"2020. május. 12. 09:32","title":"Sebastian Vettel elhagyja a Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg máshonnan csak megyei bontásban adják ki a számokat, itt intézményekre bontva közzétették az adatokat.","shortLead":"Az idősotthonokról részletesebb járványügyi tájékoztatást kaptunk, mint az ország bármely vidéki településéről – amíg...","id":"20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72229d5-62bd-4281-8b99-617241d49d3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_idosotthonok_fertozottseg_adatok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 12:17","title":"Intézményi bontásban tették közzé az idősotthonok fertőzöttségi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest születésének eddigi teóriáját.","shortLead":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest...","id":"20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a48cc8f-d37d-4a87-8749-1d1f67b13936","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","timestamp":"2020. május. 12. 11:03","title":"Bizonyítékot találtak, valami nem stimmel a Hold keletkezésének elméletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségéről nyilatkozó orvos annak dacára került kritikus állapotba, hogy sem az életkora, sem alapbetegségei miatt nem számított veszélyeztetettnek.","shortLead":"A betegségéről nyilatkozó orvos annak dacára került kritikus állapotba, hogy sem az életkora, sem alapbetegségei miatt...","id":"20200512_tocilizumab_szent_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e769c0-1409-4ccf-928c-dbfec560effe","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_tocilizumab_szent_laszlo","timestamp":"2020. május. 12. 10:05","title":"Dunaharaszti háziorvos életét mentette meg a Szent László Kórház innovatív terápiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos MacBook Pro modellekbe.","shortLead":"Csoportos pert indítottak Észak-Kaliforniában az Apple ellen, azt állítva tudatosan tett törékeny kábelt bizonyos...","id":"20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187dde7d-27aa-46fd-b85d-6cae3e48a710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6743b5e-5983-4a42-a956-82446d5b0abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_csoportos_apple_ellen_flexgate_miatt","timestamp":"2020. május. 12. 10:33","title":"A garancia vége után villogott a képernyő, csoportos per indult az Apple ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e45074-8f73-4e25-9cae-e6348266d207","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Míg februárban csak 130 ezer új céget regisztráltak az 1,4 milliárd lakosú országban, addig áprilisban több mint 830 ezret. Ez rekord még Kínában is, ahol abban bíznak, hogy idén a GDP 5 százalékkal nőhet annak ellenére, hogy a Covid 19-vírus miatt hetekre lezárták az egész országot.","shortLead":"Míg februárban csak 130 ezer új céget regisztráltak az 1,4 milliárd lakosú országban, addig áprilisban több mint 830...","id":"20200511_Soha_annyi_ceg_nem_alakult_egy_honap_alatt_Kinaban_mint_aprilisban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6e45074-8f73-4e25-9cae-e6348266d207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3418fbbe-ca3b-4214-822e-4d4716b96bb1","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_Soha_annyi_ceg_nem_alakult_egy_honap_alatt_Kinaban_mint_aprilisban","timestamp":"2020. május. 11. 16:15","title":"Soha annyi cég nem alakult egy hónap alatt Kínában, mint áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","shortLead":"A korábbi útvonalaik 90 százalékára vinnének újra utasokat. Igaz, ritkábban.","id":"20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9432544-81a0-4ed1-b4fd-f49e5001fe94","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_koronavirus_ryanair_legitarsasag_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 12. 10:39","title":"Július elején indulna be újra a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]