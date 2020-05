Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora a magyarok aránya.","shortLead":"Interaktív térképet készített az Erdélystat, hogy régiónként, megyénként és településenként is láthatóvá tegye, mekkora...","id":"20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa663fce-ba43-4c4b-b478-2d23c78f9d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03add55-4965-4f19-b656-ca0d42e7917a","keywords":null,"link":"/elet/20200514_erdely_terkep_magyarok_etnikum","timestamp":"2020. május. 14. 14:47","title":"Elkészült az Erdély-térkép, amely településenként mutatja a magyarok arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor több mint kétezerrel csökkent.","id":"20200514_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70dff0a-f3f2-420f-8dca-f62d6070f9b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 14. 19:09","title":"Olaszországban ismét kétszáz fölött van a napi halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lehetőség adott, úgyhogy meg is spóroltak maguknak 200 millió forintnyi önerőt.","shortLead":"A lehetőség adott, úgyhogy meg is spóroltak maguknak 200 millió forintnyi önerőt.","id":"20200515_felcsut_foci_tao_tamogatas_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831582e4-4cb9-4136-b9f8-2fd5ef9cd2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_felcsut_foci_tao_tamogatas_magyar_kormany","timestamp":"2020. május. 15. 08:20","title":"Csak az adófizetők pénzéből építkeznének Felcsúton – hála a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","shortLead":"Anyagilag jobban jár, ha bezár, mintha újrakezdené – nyilatkozta a vendéglős.","id":"20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a828d76a-aafa-43c5-abcc-22371155deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ea698-f4c1-45d5-88e3-391917966ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Video_Egy_olasz_pizzazo_tulajanak_elege_lett_es_szetverte_a_berendezest","timestamp":"2020. május. 13. 16:40","title":"Videó: Elege lett, csákánnyal verte szét saját pizzázóját egy olasz vendéglős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pont az újranyitáskor támadt probléma a gyorsétterem kasszájával, de a helyzeten az sem segített, hogy óriási tömeg tódult az üzlet elé.\r

","shortLead":"Pont az újranyitáskor támadt probléma a gyorsétterem kasszájával, de a helyzeten az sem segített, hogy óriási tömeg...","id":"20200514_burger_king_skocia_kassza_gyorsetterem_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fb2ab9-0958-423d-b38c-7852c2b98bde","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_burger_king_skocia_kassza_gyorsetterem_jarvany","timestamp":"2020. május. 14. 09:26","title":"Akkora sor alakult ki egy újranyitott skóciai Burger King előtt, hogy inkább bezárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]