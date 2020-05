Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leginkább a változó kamatozású hitellel rendelkezőket érintheti majd érzékenyen a dolog.","shortLead":"Leginkább a változó kamatozású hitellel rendelkezőket érintheti majd érzékenyen a dolog.","id":"20200515_koronavirus_hiteltorlesztes_moratorium_mnb_allasfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bfe7dd-8587-40e9-84c6-0b777e560d83","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_koronavirus_hiteltorlesztes_moratorium_mnb_allasfoglalas","timestamp":"2020. május. 15. 15:01","title":"Csavarhat egyet a hiteltörlesztési moratóriumon az MNB állásfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános szerződési feltételeiket.","shortLead":"Szerszámok, lakberendezési tárgyak, babaholmik, elektronikai termékek kereskedőinek kell átírniuk az általános...","id":"20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69259060-be5f-41fc-ab34-6ff00305a874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7711181e-bf39-444b-9093-abdfa343d537","keywords":null,"link":"/kkv/20200514_jarvany_tisztessegtelen_cegek_szerzodes_ugyeszseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:47","title":"A járványt tisztességtelenül kihasználó cégeket figyelmeztetett az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","shortLead":"Egy, a rendőrség elől menekülő sofőr miatt fagyott meg a vér egy autós ereiben Southamptonnál.","id":"20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2d00b98-1e9c-4ed4-9adf-56337101147a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a502-8627-4243-9405-c07b8e898cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Nissan_Murano_Ford_Fiesta","timestamp":"2020. május. 14. 10:47","title":"Csak állt az autós a kereszteződésben, miután elrobogott előtte a végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül összerakni valamilyen életszerű képet a hétköznapjaikról. A Kérdezz meg egy észak-koreait! című könyvből kirajzolódik az is, hogy miként képes túlélni egy diktatúra, és az is, hogy képesek túlélni az emberek egy diktatúrában. És megismerkedhetünk a zsarnokság egyik paradoxonával is: a boldogsággal.","shortLead":"A phenjani rezsim alatt élők ritkán jutnak szóhoz, egy újságírónak azonban most sikerült a történeteiken keresztül...","id":"20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f444b796-d1fe-44b2-b61d-1185e4b1f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6404806-6116-424c-bad0-83b394be51d9","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Ahol_a_felelem_politikajabol_engedelmes_rabszolgak_szuletnek","timestamp":"2020. május. 14. 20:00","title":"Észak-Korea: ahol a félelem politikájából engedelmes rabszolgák születnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus számadatok hirdetésére\", és ne hagyatkozzon \"pénzügyi bűvészkedésre\" a válság kezelésében.","shortLead":"Állásfoglalásban hívta fel az EP az Európai Bizottság figyelmét, hogy ne használjon \"kétes szorzószámokat ambiciózus...","id":"20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80000b6a-53cd-4268-b6ac-13bc291bbf7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_ep_2000_milliard_euros_helyreallitasi_csomag","timestamp":"2020. május. 15. 19:12","title":"2000 milliárd eurós helyreállítási csomagra lesz szükség az Európai Parlament szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","shortLead":"Nyolc másik európai színházzal együtt vesznek részt a projektben. ","id":"20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cffb9f-1b81-4c1b-a13a-8f3456e1d915","keywords":null,"link":"/elet/20200514_Jarvany_koronavirus_lathatatlan_hosok_Katona","timestamp":"2020. május. 14. 10:23","title":"A járvány láthatatlan hőseiről készít előadást a Katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.","shortLead":"A magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű bankcsoportja jöhet létre.","id":"20200515_Egyesulesrol_targyal_a_Takarek_es_az_MKB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4247307e-aa10-4b9d-909d-f2929fa2836c","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Egyesulesrol_targyal_a_Takarek_es_az_MKB","timestamp":"2020. május. 15. 17:30","title":"Egyesülésről tárgyal a Takarék és az MKB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]