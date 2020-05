A Lamborghini egyes típusaiból számtalan variáció készül. Ilyen lehet a képeken is látható Huracan Super Trofeo Omologato (STO) is, amely egy közúti használatra is engedélyezett, ám nagyon nyers, valójában inkább versenypályára való szupersportkocsi.

A protoípust éppen a Nürburgringen tesztelték, amikor kigyulladt. A tűz oka nem ismert, az viszont igen, hogy az autóban ülőknek nem esett bajuk.

Ha igaz, hogy a képeken látható, hatalmas hátsó szárnnyal és csupa karbonszálas elemmel szerelt Lamborghini egy STO változat, akkor vélhetően 400-700 darabos limitált sorozatban kerül majd piacra, motorterében a szokásos 5,2 literes V10-es motorral, amely 640 lóerős, nyomatéka pedig 570 Nm.

Az ilyen specializál Lamborghiniket leginkább olyanok veszik, akik márkakupában indulnának. Ehhez olyan járműre van szükségük, amelyik az utcai változatoknál sokkal keményebb és jelentősen könnyebb, a beállításai pedig sokkal precízebbek.

