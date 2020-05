Mostantól minden új Volvo maximum 180 km/h-val megy

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok számára. Ők lelkesek is, de a befizető államok szívják a fogukat.","shortLead":"Az 500 milliárd eurós válságkezelő csomag életmentő lehet a koronavírus által leginkább sújtott déli tagállamok...","id":"20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b40772-1abc-46c5-8082-7959be5f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_aratott_osztatlan_tetszest_Macron_es_Merkel_javaslata","timestamp":"2020. május. 20. 15:12","title":"Nem aratott osztatlan tetszést Macron és Merkel javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","shortLead":"Az értékes autóalkatrészeket vélhetően jó áron lehet tovább értékesíteni illegálisan. ","id":"20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b10c5f8-9a98-43a3-85df-3d617c41bbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc73d9f4-9280-410a-9d8f-c3179a797114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Tizesevel_talaltak_a_lopott_katalizatorokat_ket_roman_ferfinal","timestamp":"2020. május. 19. 10:43","title":"Több tucat lopott katalizátort találtak két román férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel háromszázan meggyógyultak. Az operatív törzs szerdai tájékoztatója.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondta azt is, idősotthonokban eddig 110-en haltak meg a koronavírus miatt, közel...","id":"20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d32ad8-f86b-4d77-8b94-b1024998f774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe417a-4edd-4c24-bb5c-584e2c51ac62","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 20. 11:33","title":"Müller Cecília: 33 idősotthonban van jelen a koronavírus, 985-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is ugyanolyan jók-e, az még nem egyértelmű. A kutatók szerint több adatra van szükség.","shortLead":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is...","id":"20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928bf20-1de5-4ce8-8e7e-f054247f8512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. május. 20. 13:03","title":"Terjednek az újfajta arcmaszkok, réz borítja őket – de még várjon a vásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Utolsó, ámde a legnehezebb fázisába lépett a kormány szívügyének tűnő nagybank létrehozásának valóra váltása, de kérdéses, vajon végig tudják-e ezt vinni a következő választásokig.","shortLead":"Utolsó, ámde a legnehezebb fázisába lépett a kormány szívügyének tűnő nagybank létrehozásának valóra váltása, de...","id":"20200520_Egyutt_az_MKB_es_a_Takarek_de_lesze_harmadik_Nagybankok_holdingja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68836144-2572-4191-a106-479002dd3bef","keywords":null,"link":"/360/20200520_Egyutt_az_MKB_es_a_Takarek_de_lesze_harmadik_Nagybankok_holdingja","timestamp":"2020. május. 20. 11:00","title":"Mégiscsak épül az OTP vetélytársának szánt kormányközeli megabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Kovács Gábor, Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatokra. Még nem világos, hogy csak tovább akarják növelni a függőségüket, és politikai okból kellemetlen helyzetbe akarják hozni az ellenzék bástyáit, vagy pedig valami komolyabb átalakítást készítenek elő.","shortLead":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő...","id":"20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3204d30-c81f-474a-955c-bc0021cda73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 19. 06:30","title":"A póráz már rövid, a kormány most fojtó nyakörvet ad az önkormányzatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és a Corvinus-modell kiterjesztéséről is.","shortLead":"Az országgyűlés huszonegy előterjesztésről szavaz. Döntés születhet a Budapest–Belgrád-vasútvonalról és...","id":"20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99867409-4935-4990-a532-521dcacb2afe","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_orszaggyules_dontesek_kedd","timestamp":"2020. május. 19. 07:46","title":"A kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztéséről is dönthet kedden a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","shortLead":"Nagyot ugrott egy nap alatt az igazoltan fertőzöttek száma is Mexikóban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153aca93-5223-4e29-84c6-bbdcf88f2205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a953ff-f842-4825-8272-4b8d5b17b55b","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_mexiko_mexikovaros","timestamp":"2020. május. 20. 06:47","title":"Háromszor több halottja lehet a járványnak Mexikóvárosban, mint a hivatalos adatok mutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]