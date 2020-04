Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha az adott terméknek a célországban van engedélye.","shortLead":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha...","id":"20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88766a-135a-49f0-a6f7-d27552c126b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","timestamp":"2020. április. 26. 12:45","title":"Kína hazai engedélyezés nélkül is exportál járványeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték.","shortLead":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és...","id":"20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6d998-2a34-45d4-b5f0-cb43bded3b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","timestamp":"2020. április. 26. 18:03","title":"Hétfőtől ismét munkába áll Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet újraindítását tervezik, Belgrád és Szkopje az elhalasztott parlamenti választás új időpontján gondolkodik, a turizmustól függő Montenegró pedig a strandok megnyitását készíti elő, hogy túléljék a helyi vállalkozások.","shortLead":"A szakértők óvatosságra intő szavai ellenére a nyugat-balkáni országok a koronavírus-járvány miatt leállított élet...","id":"20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e1927eb-bd2a-4129-b535-920844153c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30edc96c-67e3-4fe4-8f38-90dc172ae87d","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Montenegro_mar_a_strandok_megnyitasan_gondolkodik","timestamp":"2020. április. 26. 10:14","title":"Montenegró már a strandok megnyitásán gondolkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","shortLead":"Már 272 halottja van Magyarországon a koronavírusnak, az azonosított betegek száma 2500.","id":"20200426_Operativ_Torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a866bd5-20ab-40a2-b1dc-9d0699e3597b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a6a7f8-aecd-4e0e-b7d5-30d844c00abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Operativ_Torzs","timestamp":"2020. április. 26. 11:17","title":"Müller Cecília: Magyarországon régóta egy alatt van a vírus reprodukciós rátája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek...","id":"20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b60633f-3071-4ae0-bb7d-e0ecb4bd5ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 12:35","title":"Olasz miniszterelnök: nem húzhatjuk tovább, be kell indítani a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus tánczene.","shortLead":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus...","id":"20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfc8d3b-b2de-43d5-a5ed-265f0aa1ddf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"Ma 80 éves a jövőt álmodó diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]