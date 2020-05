Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a23279d-39b0-411d-8907-61adb0134021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rájár a rúd Tótkomlós ősszel megválasztott ellenzéki polgármesterére, most éppen annak a pályázatnak a támogatásától állhat el a minisztérium, amelyben maga a polgármester tett feljelentést még ellenzékben.","shortLead":"Rájár a rúd Tótkomlós ősszel megválasztott ellenzéki polgármesterére, most éppen annak a pályázatnak a támogatásától...","id":"20200526_Simonka_haverok_korabbi_stiklijei_sodorhatjak_el_az_ellenzeki_polgarmestert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a23279d-39b0-411d-8907-61adb0134021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18197512-dd4c-4bba-b8a1-96bb1dde0c1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Simonka_haverok_korabbi_stiklijei_sodorhatjak_el_az_ellenzeki_polgarmestert","timestamp":"2020. május. 26. 17:00","title":"A korábbi vezetés stiklijei sodorhatják el a polgármestert Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","shortLead":"Svájc óraexportját is súlyosan érintette a koronavírus: leállt a termelés, a kiszállítás, és az értékesítés is. ","id":"20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=437bcdb0-3ce6-452c-8e29-e5a33a6a8109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6b592b-368b-401d-a833-7cdd360335e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Nagyot_zuhant_a_svajci_oraexport_aprilisban","timestamp":"2020. május. 26. 15:27","title":"Nagyot zuhant a svájci óraexport áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl. A hatalom hiába próbálja, nem tudja új mederbe terelni az emlékezést.","shortLead":"Hiába épült központi emlékhelye Trianonnak, a békediktátum centenáriuma sem hoz megbékélést határon belül és azon túl...","id":"202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cd49e2-d363-40ac-975a-5ad68be8fddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76633ea0-3f32-43b2-99a4-d79152587f13","keywords":null,"link":"/360/202022__trianoni_evfordulo__kozponti_emlekmu__szettarto_emlekezet__vissza_ajelenbe","timestamp":"2020. május. 28. 11:00","title":"Orbán Trianon-emlékműve pont olyan, mintha Gyurcsány építette volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","shortLead":"A Netflix után új streaming-szolgáltatóval szerződött le a rendező. ","id":"20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410a1af7-fe15-4292-baea-2657d6816ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9177f0f-9ebb-4ffa-af79-bd0c40998ebf","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Az_Apple_kesziti_Martin_Scorsese_legujabb_filmjet","timestamp":"2020. május. 28. 11:57","title":"Az Apple készíti Martin Scorsese legújabb filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed30899e-9ea9-4a18-9127-5308b917b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a hvg360. A 13 rész szerzői csapata kiemelkedően veretes, sokuk neve meglepő Trianonnal kapcsolatban. A szövegeket az Örkény színház művészei, többek között Csákányi Eszter, Csuja Imre, Gálffi László és Mácsai Pál tolmácsolják.","shortLead":"A békediktátum centenáriumára a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből...","id":"20200527_Trianon_sorozat_promo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed30899e-9ea9-4a18-9127-5308b917b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae1d15-bf08-4aa1-9808-678af7ed6331","keywords":null,"link":"/kultura/20200527_Trianon_sorozat_promo","timestamp":"2020. május. 27. 12:12","title":"Karinthy, Krúdy, Móricz, József Attila Trianonról – új sorozat a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek be. ","shortLead":"Minél tovább tart a koronavírus-járványt követő válság, annál nagyobb az esély arra, hogy újabb adófajtákat vezetnek...","id":"20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36fa67d-8287-4482-853c-8a07ed8f07fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1e161d-8812-4729-9c8e-403fca830940","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Ismet_egyre_tobb_adofajta_lehet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 26. 16:06","title":"Egyre több adót vezetnek be itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a februárt követő két hónapban.","shortLead":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel...","id":"20200526_korhazi_agyak_neak_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13992a3-00c6-4fcd-9251-c2da312f4728","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_korhazi_agyak_neak_szel","timestamp":"2020. május. 26. 16:16","title":"24 ezer beteget is hazaküldhettek a kórházak Kásler utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 9 százalékkal nőttek a fizetések – számolt a KSH. Ezek még csak márciusi számok, vagyis a járvány hatása csak korlátozottan látszik. A növekedés majdnem felét elvitte az infláció.","shortLead":"Egy év alatt 9 százalékkal nőttek a fizetések – számolt a KSH. Ezek még csak márciusi számok, vagyis a járvány hatása...","id":"20200528_KSH_atlagkereset_400_ezer_fizetes_berek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9dcfdc-e575-4646-a573-0ce8a5d7dd74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_KSH_atlagkereset_400_ezer_fizetes_berek","timestamp":"2020. május. 28. 09:57","title":"KSH: 400 ezer forint fölé nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]