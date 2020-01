Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Orbán Viktor keresztesharcának áldozatai a gyöngyöspatai cigányok"
The Orbáns
Három kiskutyát rakott ki az út mellé egy 71 éves férfi
Kötelező lesz zászlócskát szúrni a magyar húsba a hentes pultokban
Fucsovics a vereség után: Elfogytam kicsit
Nem ismer tréfát: teszten a valaha volt legerősebb androidos telefon, az Asus ROG Phone II
Bobby Ewing is megirigyelné ezt az új gazdára váró SL Mercit
És akkor Orbán mindenkit elküldött kórházat festeni Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen: a településen érezhető a feszültség, és még a miniszterelnök is beszállt a hangulatkeltésbe.
Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.
Szemtanú értesítette a rendőrséget.
Az intézkedéssel vélhetően a magyar sertés fogyasztását szeretnék ösztönözni, csak az a probléma, hogy nem feltétlen derül ki, mitől és meddig magyar egy hús. Így aztán, lehetnek "kettős állampolgárságú" húsok is.
A magyar teniszezőnek erőnléti problémái voltak, ráadásul megsérülni sem akart az Australian Open előtt, többek között ezeknek tudja be, hogy hamar elvérzett a szerb ellenfelével szemben Dohában.
A tajvani fejlesztők mindent feláldoztak azért, hogy egy minden játékot (is) zökkenőmentesen futtató telefont készítsenek. Megnéztük mit tud a valaha készült legnagyobb teljesítményű androidos okostelefon, a ROG Phone II.
A kiváló egészségnek örvendő roadsterrel nem sok kilométert tettek meg az elmúlt 34 esztendőben.
Újabb családtámogatási ötleteket lengetett be Orbán Viktor; bosszúakciót hirdetett Irán az Egyesült Államok ellen és egyelőre gyorsan be is fejezte; súlyos vádakat fogalmaztak meg a Magyar Antidopping Csoporttal és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséggel szemben. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.