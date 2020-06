Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak a munkába.","shortLead":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak...","id":"20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67635fb0-81fd-4328-bfcf-5765cd1643b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. június. 29. 09:29","title":"Közel három éves rekordra ugrott a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","shortLead":"74 éves korában elhunyt Najmányi László író, képzőművész, rendező.","id":"20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48169a6f-6618-4765-935a-596e65363838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde4545-065e-4b62-b9dd-f38f02c5bbd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Meghalt_Najmanyi_Laszlo","timestamp":"2020. június. 28. 11:56","title":"Meghalt Najmányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","shortLead":"A Maradona által edzett Gimnasiában rúghatja ismért a bőrt a brazil világsztár.","id":"20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c181c34-efe7-407c-a9b1-1fe411fec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2434b128-61f5-4c35-8bd0-59aa9e1a0ce1","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Visszaterhet_Ronaldinho_meghozza_nem_is_akarkinek_a_csapataban","timestamp":"2020. június. 27. 17:02","title":"Visszatérhet Ronaldinho, méghozzá nem is akárkinek a csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett vizet egy üzemből. Mindkét esetért a Nornickel vállalat a felelős.","shortLead":"Nemrég az egyik ottani folyóba óriási mennyiségű olajszármazék ömlött, most szándékosan eresztettek ki szennyezett...","id":"20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e8b052-9c2b-4871-adde-6df8add26c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bddeb0-87d6-459c-8aca-5d1edf1444f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200628_nornickel_norilszk_tundra_kornyezetszennyezes_szennyviz","timestamp":"2020. június. 28. 19:56","title":"Nehézfémekkel szennyezett vizet pumpáltak a tundrába Norilszknál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott azonban többet tudnak a vírus terjedéséről, így pontosabban látják, mikor milyen korlátozásokra van szükség.","shortLead":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott...","id":"202026_a_haboru_meg_hatravan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7572d28-e5fa-4a01-beb8-414122aa7801","keywords":null,"link":"/360/202026_a_haboru_meg_hatravan","timestamp":"2020. június. 28. 16:00","title":"Eddig mázlink volt a járvánnyal, de jó volna adatokat is gyűjteni a terjedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről elnevezett közpolitikai iskolának és a bentlakásos kollégiumnak. ","shortLead":"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről...","id":"20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff42fff7-e17c-4282-842d-214f72a3d032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a622331e-5aec-4c94-8334-e0712db172ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Mississippiben_megvaltoztatjak_a_zaszlot_mert_a_rabszolgasag_korara_emlekeztet","timestamp":"2020. június. 29. 05:57","title":"Mississippiben megváltoztatják a zászlót, mert a rabszolgaság korára emlékeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","shortLead":"Miután a kormány pénzt és támogatást biztosított rá, a Közlekedési Múzeum szerződést írt alá az új épülete tervezésére.","id":"20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab132edb-86e8-4d20-b969-471f03113bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb62e3e-acbc-4a49-9235-7af4abc8c19d","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Csak_a_tervezesre_78_milliard_megy_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumnal","timestamp":"2020. június. 29. 11:08","title":"7,8 milliárd forint megy el az új Közlekedési Múzeum terveire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]