[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések száma.","shortLead":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések...","id":"20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37dcb7-dee9-4253-a56d-e68d1ff5f4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","timestamp":"2020. június. 29. 21:51","title":"Megjósolható a szennyvízből, mikor érkezik a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen forró az acélgyár környékén, ugyanis a szakszervezetek szerint burkolt leépítések is zajlanak a cégnél. A vállalat egyelőre hallgat. ","shortLead":"Jogi útra terelné az egyik szakszervezet a bérvitát az Dunaújvárosi ISD Dunaferr Zrt.-nél. A hangulat most különösen...","id":"20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0712ce79-1390-4e59-a9c1-4bf7085893c9","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_All_a_bal_a_Dunaferrnel","timestamp":"2020. június. 30. 11:00","title":"Áll a bál a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat felfüggeszti a május vége óta tartó edzésmunkát.","shortLead":"A csapat felfüggeszti a május vége óta tartó edzésmunkát.","id":"20200630_vaci_nkse_kezilabda_koronavirus_teszt_pozitv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d29b2a-12e2-4e86-8922-2284c2544877","keywords":null,"link":"/sport/20200630_vaci_nkse_kezilabda_koronavirus_teszt_pozitv","timestamp":"2020. június. 30. 10:08","title":"Pozitív lett tíz váci női kézilabdázó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"3500 embert elbocsátanak.","shortLead":"3500 embert elbocsátanak.","id":"20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369496df-532f-43b8-b69b-ef0292e41dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6d5081-3d73-47ae-8b58-273652dd4f34","keywords":null,"link":"/kultura/20200630_Csodvedelmet_ker_a_Cirque_du_Soleil","timestamp":"2020. június. 30. 10:43","title":"Csődvédelmet kér a Cirque du Soleil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c32a995-a492-4bb3-b652-f3033577a73e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az összes strand látogatható lesz legkésőbb július 15-től, a fürdőzőknek azonban új szabályokat kell megtanulniuk.","shortLead":"Az összes strand látogatható lesz legkésőbb július 15-től, a fürdőzőknek azonban új szabályokat kell megtanulniuk.","id":"20200630_ujranyitas_budapesti_furdok_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c32a995-a492-4bb3-b652-f3033577a73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73fc41-0b88-4db9-9a62-7dc570f59c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_ujranyitas_budapesti_furdok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 30. 17:22","title":"Újranyitnak a budapesti fürdők, papucs nélkül senkit sem engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz fotóművész, aki azokat a vizuális érzeteket, élethelyzeteket akarja visszaadni, amelyeket a nagymamája meséi keltettek benne a háborúról. A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása.","shortLead":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz...","id":"202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518feda8-7fce-4d43-a80e-fa77c358b60d","keywords":null,"link":"/360/202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","timestamp":"2020. június. 29. 17:00","title":"22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.","shortLead":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord...","id":"20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e4b57b-2ed4-440a-8ca7-2465ecc34271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","timestamp":"2020. június. 29. 18:03","title":"82,4 millió megtekintés egyetlen nap alatt – új rekord a YouTube-on, ezt a zenét hallgatják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","shortLead":"A mutatvány 500 ezer forintos bírságot ért.","id":"20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69cc1381-5fa9-44dc-8cd1-fea22a6338eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5de0fd-63fe-4ac3-a44e-d75ad3a844b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_audi_gyorshajtas_birsag_gulacs_sebessegmeres","timestamp":"2020. június. 30. 14:01","title":"211 km/h-val előzte meg a rendőröket egy audis Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]