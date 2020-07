Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"332b93f3-eeff-4299-bf6b-e35ad5045590","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lovassy Krisztián kerékpáros olimpikon is megsérült a vasárnapi kerékpáros tömegbalesetben, amely után vizsgálat indul. A következtetéseket beépítik a versenyszervezési feltételekbe.","shortLead":"Lovassy Krisztián kerékpáros olimpikon is megsérült a vasárnapi kerékpáros tömegbalesetben, amely után vizsgálat indul...","id":"20200713_kerekpar_verseny_bukas_baleset_tomegbaleset_gella_kupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=332b93f3-eeff-4299-bf6b-e35ad5045590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5234a35-d8ca-49d3-949b-551a8413dc79","keywords":null,"link":"/sport/20200713_kerekpar_verseny_bukas_baleset_tomegbaleset_gella_kupa","timestamp":"2020. július. 13. 19:51","title":"„Aki kevésbé vérzett, rohant ahhoz, aki mozdulni se tudott” – a tömegbaleset után vizsgálatot indít a kerékpáros szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","shortLead":"A beruházást a magyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta.","id":"20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f170a9e-e737-4ba1-b06a-2957dd8839a5","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_Uj_logisztikai_kozpontot_epit_a_Lidl_Magyarorszagon__35_milliardbol","timestamp":"2020. július. 14. 12:53","title":"35 milliárdból épít új logisztikai központot Ecseren a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk, hogy az Isaszeg és Gödöllő közötti sorompó, a Nyugati pályaudvar váltói, vagy épp a Pusztaszabolcs-Pécs vonal biztosítóberendezései okozták a legtöbb kellemetlen pillanatot. A hvg.hu ranglistája a hazai vasútvonalakról.","shortLead":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk...","id":"20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b881f-66dd-4ab4-a418-55ab7f1dbcca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","timestamp":"2020. július. 14. 11:45","title":"Kiszámoltuk, melyik Magyarország legproblémásabb vasútvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839ebdf5-aa73-4444-818b-fbff6b0fd6ac","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Mi történik az ajtók mögött, a raktárak körfolyamatai során? Hogyan segítenek a robotok az embereknek, és az emberek a robotoknak? Ennek jártunk utána az SSI SCHÄFER szakértőjével.\r

","shortLead":"Mi történik az ajtók mögött, a raktárak körfolyamatai során? Hogyan segítenek a robotok az embereknek, és az emberek...","id":"ssischaefer_20200715_raktar_logisztika_automata_logisztika_targoncas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839ebdf5-aa73-4444-818b-fbff6b0fd6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a720cde-06e3-42ff-b689-5d0841570c94","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200715_raktar_logisztika_automata_logisztika_targoncas","timestamp":"2020. július. 15. 07:30","title":"Okos gépek ide, vagy oda, egy dolog állandó: a targoncás a raktár királya!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvennyolc napig úton volt. ","shortLead":"Negyvennyolc napig úton volt. ","id":"20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85900424-1dd8-445f-be8a-c5e14208fefc","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","timestamp":"2020. július. 13. 17:45","title":"Hazabiciklizett Skóciából egy görög egyetemi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú a forgalommentes útszakaszon csaknem két-két kilométert vezetett.","shortLead":"A kisfiú a forgalommentes útszakaszon csaknem két-két kilométert vezetett.","id":"20200714_Felfuggesztett_borton_vezetes_gyerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa55c56-8edd-4ac9-b886-44897a3d82c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Felfuggesztett_borton_vezetes_gyerek","timestamp":"2020. július. 14. 12:32","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a hatéves fiát vezetni engedő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2bff67-cbaa-48d2-b0e8-258104d83d77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Ariya ötféle változatban lesz rendelhető majd, akár 500 kilométeres hatótávval. A márka szerint ez a Nissan új korszakának nyitánya. ","shortLead":"Az Ariya ötféle változatban lesz rendelhető majd, akár 500 kilométeres hatótávval. A márka szerint ez a Nissan új...","id":"20200715_Itt_a_Qashqai_elektromos_valtozata_a_Nissan_Ariya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e2bff67-cbaa-48d2-b0e8-258104d83d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e0542d-4116-4294-aa8f-6660605bbf4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Itt_a_Qashqai_elektromos_valtozata_a_Nissan_Ariya","timestamp":"2020. július. 15. 08:59","title":"Megérkezett a Nissan első elektromos SUV-ja, az Ariya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","shortLead":"Már itthon is rendelhető a gyönyörű vonalvezetésű és hatalmas hűtőrácsú új kupé.","id":"20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a11ebb1-fde9-4272-9e02-9ac81bdd8257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d1cb0d-560d-4b70-b58d-61a6ac826a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_magyarorszagon_a_vadonatuj_4es_bmw","timestamp":"2020. július. 15. 13:21","title":"Megérkezett Magyarországra a vadonatúj 4-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]