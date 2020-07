A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, az egész hétvégén tarolt, a Mercedes brit versenyzője nyerte az időmérő edzést is ráadásul új pályacsúccsal, ennek fényében a vasárnapi futamon ő rajtolhatott az első helyről.

A 35 éves pilótának ez volt pályafutása 90. pole pozíciója. Hamilton mellől csapattársa, a világbajnoki pontversenyben vezető finn Valtteri Bottas rajtolhatott. Közvetlenül a kocsik rajtrácsra érkezése előtt a Red Bullos Max Verstappen a pályaszegélynek hajtott az autójával, amelyet a rajtrácson próbáltak meg rendbe szedni. A Magyar Nagydíj egyébként mostanra olyan rangot vívott ki, hogy Monacón kívül sehol sem tudtak megszakítás nélkül 35 futamot rendezni.

A verseny rajtához minden pilóta átmeneti vizes pályára való gumival állt fel, azonban már a felvezető kör után akadt, aki inkább kiállt száraz pályára való gumiabroncsra váltani, így tett a két Haas autó, amely rengeteget nyert a lépéssel később, mert a 3-4. helyekre ugrottak és Grosjean tartotta is a lépést az elvileg gyorsabb autókkal. A rajtot követően Hamilton megugrott a mezőnytől, Bottas viszont láthatóan idő előtt indult. A Ferrarik az első körök után kiálltak száraz, slick abroncsokra váltani. Elsőként Leclerc lágy abronccsal, majd Vettel is megtette ezt lépés, megérte bevállalni a 20 másodperces időveszteség a kiállással. Hamilton is megtette a kerékcserét a negyedik körben. A szombati teljesítményükhöz képest a Red Bull autói a verseny első harmadában a vártnál jobban mentek, Verstappen a második helyen autózott, igaz közel 10 másodperces hátránnyal már a 14. kör idejére.

A 70 körös futam felére közel 15 másodperces előnyt autózott ki Lewis Hamilton, amikor megérkezett egy nagyon enyhe, jelzett eső, ami a kerékcsere-stratégiákat nem keverte meg, a futam felénél szinte minden pilóta kiállt kereket cserélni. Vallteri Bottas a gyenge rajt után már a 3. helyről támadhatta a rajtrácsra vezető körön még nagyot hibázó, majd kiválóan teljesítő Verstappent.

Hamilton hétvégén utolérheti Schumacher rekordját, amiről a brit nem is tudott Michael Schumacher az egyetlen eddig, aki nyolcszor nyert ugyanazon a pályán.

A verseny utolsó 20 körére Valtteri Bottas kiállt még egy extra kerékcserére, mert hiába üldözte Max Verstappent. A Mercedesnél úgy vélhették a finn különben nem képes utolérni a hollandot, ennek nyomán viszont 20 másodperces hátrányt kellett ledolgoznia a második helyért folytatott versenyben a futam végéig. Mindeközben Hamilton már körhátrányt adott Seabastian Vettelnek az 58. körben, aki az ötödik helyen állt ekkor.

Hamilton arról is meggyőzte a csapatvezetést, hogy bónuszpontot jelentő leggyorsabb körre is rámehessen, emiatt 26 másodperces előny birtokában kiállt egy lágy gumit felrakatni. Ennek nyomán a 67. körben kiállt a világbajnok, bevállalva a kerékcsere kockázatát is. A Magyar Nagydíj legizgalmasabb pillanatait is a futam vége hozta, amikor Bottas már DRS távolságon belülre érve próbálta az utolsó körben utolérni Verstappent. A hollandnak sikerült megtartania a második helyet Bottas előtt a 7. helyről indulva.

A szezon két hét múlva Nagy-Britanniában folytatódik. A győzelme nyomán Hamilton máris a tabella élére került 63 ponttal, mögötte 58-cal áll Valtteri Bottas, majd Max Verstappen 33 ponttal.

