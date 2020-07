Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","shortLead":"A gyárban összesen 250-en dolgoznak.","id":"20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f30c59b-b8f0-480f-bfbc-a62b3d17f424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8badfdb-5b7f-45a4-9046-9bd8e4a9c8b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Negy_dolgozo_lett_koronavirusos_egy_nagykorosi_uzemben","timestamp":"2020. július. 17. 15:14","title":"Négy dolgozó lett koronavírusos egy nagykőrösi üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még főleg anyukája hátára csimpaszkodva cipelteti magát.



","shortLead":"Már a közönség is láthatja a nemrég született sörényeshangyász-kölyköt a Fővárosi Állat-és Növénykertben; a kicsi még...","id":"20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83c0aabc-424d-4fb9-b3f3-354fd8f0b88a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc543c6-b5bf-42fb-81b1-a84361204f83","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_hetveget_is_bearanyozza_a_most_szuletett_budapesti_hangyaszkolyok","timestamp":"2020. július. 17. 16:51","title":"A hétvégét is bearanyozza a most született budapesti hangyász-kölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is megfigyelhette, sőt, még a kozmikus porról visszaverődő fényt is rögzítette.","shortLead":"A Solar Orbiter nevű napszondának nemcsak a csillagunkat sikerült lefotóznia, de az égitest mágneses mezejét is...","id":"20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a648-0c7c-4724-9d5b-0c5aafc23c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6931e5c-fc0b-4f8a-a91f-23ce314c8f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_solar_orbiter_napszonda_megfigyeles_nasa_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. július. 16. 20:03","title":"Hazaküldte az első képeket a Napnál járó űrszonda, különleges jelenséget láthattak a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","shortLead":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","id":"20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85154dd7-9249-499f-992d-ed043aa40a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 17. 19:05","title":"Két koronavírusos résztvevőt találtak a Magyar Nagydíj előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik, és bosszúval fenyegetőzik.\r

","shortLead":"Teherán ellen újfajta, a jövőbeni digitális háború új kereteit előrevetítő hadviselés folyhat, de Irán sem tétlenkedik...","id":"202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e251ecd-af54-4254-a267-2301c7cfab1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c0b39f-4e50-46c7-ab94-36a1750e7166","keywords":null,"link":"/360/202029__iran_celkeresztben__titkos_haboru__spionok__kiberteriteken","timestamp":"2020. július. 17. 16:30","title":"Rejtélyes iráni tüzek és robbanások - Izrael és az USA kockázatos játékba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már melegebb lesz.","shortLead":"Jövő héten már melegebb lesz.","id":"20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a65ec-eb76-4721-95cf-953a7c5094b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. július. 18. 15:29","title":"Kitart a csapadékos idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","shortLead":"Az uniós garanciákat könnyű kijátszani, ezt meg is teszik a cégek.","id":"20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe18327-a541-4e83-ad00-c6087b7888ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57223294-7276-40bb-8e89-c56b653c57e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_Nemet_munka_bolgar_fizetesert_szazezrek_kovetik_egy_vendegmunkas_peret","timestamp":"2020. július. 17. 18:18","title":"Német munka bolgár fizetésért: százezrek követik egy vendégmunkás perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","shortLead":"Az is kiderül, hogy korábban valaki fertőzött volt-e.","id":"20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc4131f-b545-493a-a1f5-f7b17043fb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a4054b-5134-48d5-bde3-cbb0196fd4ac","keywords":null,"link":"/elet/20200717_koronavirus_teszt_verminta_ausztralia","timestamp":"2020. július. 17. 18:41","title":"A vírusfertőzést 20 perc alatt kimutató tesztet készítettek ausztrál tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]