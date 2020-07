Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit kormány szerint az oroszok beavatkoztak a választásba. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brit kormány szerint az oroszok beavatkoztak a választásba. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200720_Radar360_Orban_emelte_a_tetet_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a2cfaef-7f48-4131-a5f8-e7d59be19215","keywords":null,"link":"/360/20200720_Radar360_Orban_emelte_a_tetet_Brusszelben","timestamp":"2020. július. 20. 07:47","title":"Radar360: Orbán emelte a tétet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","shortLead":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","id":"20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b756e1-17ff-4040-ab2e-8c63ca8b707e","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","timestamp":"2020. július. 21. 13:22","title":"Heath Ledger tényleg összeverette magát a Joker-szerep kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c4819-d7a5-4252-8dae-338a9e11b89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"104 különböző nyakkendő kellett a rekordhoz.","shortLead":"104 különböző nyakkendő kellett a rekordhoz.","id":"20200721_debrecen_tomegkozlekedes_nyakkendo_gyujtemeny_guinness_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c4819-d7a5-4252-8dae-338a9e11b89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba9f495-403a-4220-bb86-a26b3ab887b8","keywords":null,"link":"/elet/20200721_debrecen_tomegkozlekedes_nyakkendo_gyujtemeny_guinness_rekord","timestamp":"2020. július. 21. 16:55","title":"Guinness-rekordot ér egy debreceni nyakkendőgyűjtemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","shortLead":"Tizennégyen indultak kirándulni, heten nem tértek vissza.\r

","id":"20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3d7dc3-b53d-48cc-b390-8137f2c7c948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd459f85-e775-4aea-ba69-9331a871817c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_panama_gyilkossag_kirandulok","timestamp":"2020. július. 20. 08:28","title":"Hét fiatalt találtak holtan egy panamai tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának. Az Egyesült Államok egyben hasonló lépésre bátorítja más országokat is.","shortLead":"Az amerikai kormányzat a jövőben nem ad beutazó vízumot sem a csecsen elnöknek, sem egyetlen családtagjának...","id":"20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5f1007-ce83-4368-89ad-a3a78c85b589","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_kadirov_emberi_jogok_washington_vizum","timestamp":"2020. július. 20. 21:08","title":"Kadirov egy évtizede tapossa az emberi jogokat Washington szerint, ezért nem kap többé vízumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent mérlegre tesznek, akkor nem jönnek haza, és tömegesen most sem döntenek másképp – mondja Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója. Interjú.","shortLead":"Egy a válság előtt készült reprezentatív kutatásból is az látszik, hogy ha a külföldön dolgozó magyarok mindent...","id":"202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292d9a33-cc16-43ff-a671-c5bc8ff17e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85528a53-512e-45d7-a9e4-3804310eeebf","keywords":null,"link":"/360/202029__hars_agnes_kozgazdasz__kulfoldi_munkarol_jarvanyhatasrol__hataratlepes","timestamp":"2020. július. 20. 07:00","title":"Járvány ide, gazdasági leállás oda, a külföldön dolgozó magyarok inkább kint maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","shortLead":"Hiába lesz kész az új vezeték, nem lesz mit szállítani benne, a fejlesztés ráadásul drága is.","id":"20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873d79b7-1215-412f-8d13-2dfef01b4cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200721_romania_foldgaz_brua_vezetek","timestamp":"2020. július. 21. 16:40","title":"Feljebb mehet a gáz ára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]