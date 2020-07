Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj autókról nem éppen hétköznapi bűneset. ","shortLead":"Utcán, téglákra rakott autókkal még manapság sem ritka a felnilopás, de szállítás közben lelopni a kerekeket vadonatúj...","id":"20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9f5f6ce-a9fb-47f3-b18c-627fe632cb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb892f7-5e79-4912-87ab-9a2880617888","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_Leloptak_a_kerekeket_egy_tehervonaton_szallitott_tucatnyi_autorol","timestamp":"2020. július. 22. 10:17","title":"Lelopták a kerekeket egy tehervonaton szállított tucatnyi autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat érte kár.","shortLead":"A kriptovaluta-kereskedést segítő Coinbase gyorsan reagált a Twitter elleni támadásra, így csak kevés felhasználójukat...","id":"20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60599e5-e83e-4cf2-881c-37d12dbdf55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08758624-ea0a-4bbe-82a4-04cfed940009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_twitter_hackeles_bitcoin_coinbase","timestamp":"2020. július. 21. 09:09","title":"Twitter-ügy: 86 millió forintnyi bitcoinhoz nem engedték hozzájutni a hackereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint.","shortLead":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi...","id":"20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b52876-de61-4781-b943-3699e6906ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","timestamp":"2020. július. 22. 11:03","title":"Egy új kutatás szerint 2064-ben fog tetőzni az emberek száma a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","shortLead":"Sarka Kata Instagram-oldala árulta el.","id":"20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35a0de3-f6c2-419c-af88-815f35fa555f","keywords":null,"link":"/elet/20200721_rogan_cecilia_lanybucsu_hazassag_eskuvo","timestamp":"2020. július. 21. 20:04","title":"Rogán Cecília lánybúcsút tart és esküvőre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","shortLead":"Az újonnan elfogadott keret értelmében visszavettek a korábbi ambícióikból.","id":"20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ae67c-c5fb-4c0e-9ca3-4c12a95c8714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7505e-74f0-4ed1-a20b-9ebc140bf3fb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_A_klimacelok_a_vesztesei_leginkabb_az_Europai_Unio_uj_koltsegvetesenek","timestamp":"2020. július. 22. 10:04","title":"A klímacélok a legnagyobb vesztesei az Európai Unió új költségvetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után a takarékos és akár zöld rendszámos hibrideket is Kecskeméten gyártják.","shortLead":"Egyre szélesebb termékskálát fed le a magyar gyár a Mercedes kompakt autóinak palettáján, a sportos AMG modellek után...","id":"20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9e00208-fe5b-4285-801a-08c656330414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031c30c1-5f68-425b-83ea-5e49d3e54ed5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Mar_hibrid_Mercedeseket_is_gyartanak_Kecskemeten","timestamp":"2020. július. 21. 16:16","title":"A legújabb konnektoros hibrid Mercedesek is Kecskeméten készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését.","shortLead":"Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű...","id":"20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636f6fd5-9b5a-4a9b-a6dd-c6ed8fb64272","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_elon_muks_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_zene_streaming","timestamp":"2020. július. 21. 10:06","title":"Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ott születnek magas hegységek, ahol a szilárd földkérget alkotó tektonikus lemezek egymásnak ütköznek. De hogy kizárólag ez a kollízió szabná meg a hegyláncok magasságát? ","shortLead":"Ott születnek magas hegységek, ahol a szilárd földkérget alkotó tektonikus lemezek egymásnak ütköznek. De...","id":"202029_hegyek_magassaga_lentrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d6a3ba-e1b1-4a4a-98fe-e8221b7ea96d","keywords":null,"link":"/360/202029_hegyek_magassaga_lentrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. július. 22. 10:00","title":"Miért nem nőnek végtelenségig a hegyek? A válasz nem is olyan egyértelmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]