[{"available":true,"c_guid":"5cb32ef1-f92c-4ce7-8bc9-6b81eaf08b21","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hatósághok rutinvizsgálatot tartottak a halas kofánál, előkerült 13 római kori amfora is.","shortLead":"A hatósághok rutinvizsgálatot tartottak a halas kofánál, előkerült 13 római kori amfora is.","id":"20200723_halbolt_amfora_romai_regesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb32ef1-f92c-4ce7-8bc9-6b81eaf08b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca5d2f-749b-436a-b390-1587c7bb429b","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_halbolt_amfora_romai_regesz","timestamp":"2020. július. 23. 21:32","title":"Régészeti leletekre bukkantak egy spanyol halboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság arra készül, hogy megtartják a tokiói ötkarikás játékokat.","id":"20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f4d1af-85eb-40e7-b321-4365ed0e162c","keywords":null,"link":"/sport/20200724_MOB_meg_egyszer_nem_lehet_halasztani_az_olimpiat","timestamp":"2020. július. 24. 07:28","title":"MOB: még egyszer nem lehet halasztani az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","shortLead":"Húsz helyett tizenhat minisztériuma lesz az új zágrábi kabinetnek.","id":"20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e972007-57ea-4463-8a0a-e4eab5ee4e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Beiktattak_az_uj_horvat_kormanyt","timestamp":"2020. július. 24. 05:21","title":"Beiktatták az új horvát kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475073c6-c1d5-4e77-b4da-a8b7141c9b7f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy friss tanulmány a Magyarországon már közismert tényeket veszi sorba, azonban a szerző ezekből érdekes következtetésre jut. ","shortLead":"Egy friss tanulmány a Magyarországon már közismert tényeket veszi sorba, azonban a szerző ezekből érdekes...","id":"20200724_Mar_attol_tartanak_NyugatEuropaban_hogy_a_magyar_sajto_helyzete_rajuk_is_veszelyes_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=475073c6-c1d5-4e77-b4da-a8b7141c9b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025662c8-8a83-410c-b620-e429df0a6962","keywords":null,"link":"/360/20200724_Mar_attol_tartanak_NyugatEuropaban_hogy_a_magyar_sajto_helyzete_rajuk_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. július. 24. 08:35","title":"Nyugat-Európában attól tartanak, hogy hozzájuk is begyűrűzhet a magyar sajtóhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági szakembernek, hogy belelássanak a rendszer működésébe.","shortLead":"Az Apple azt szeretné, ha az eddigieknél is biztonságosabb lenne az iPhone, ezért megengedi néhány kiberbiztonsági...","id":"20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57209b02-b35b-4c52-abdf-95bb2e8c0438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709e4de-232e-4042-b5a2-3a2d114db9a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_apple_iphone_bug_hiba_etikus_hacker","timestamp":"2020. július. 23. 15:03","title":"Speciális iPhone-okat oszt ki az Apple, csak néhányan kaphatnak belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","shortLead":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","id":"20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d733b09-740f-4f3c-965b-f5497ad4ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","timestamp":"2020. július. 24. 09:42","title":"Nagy az esélye, hogy olyan pamutpólót hord, amit kényszermunkában készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével. ","shortLead":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek...","id":"20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab68073-9775-4e59-a003-6b34b007415f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","timestamp":"2020. július. 23. 16:26","title":"Clint Eastwood perel, mert kannabisz-származékot akartak eladni a nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","shortLead":"Az Avatar és a Star Wars folytatása, valamint a Mulan sem kerül most a mozikba.","id":"20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a4179-a210-4f4c-ad31-ee0411dd43d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Harom_Disneypremier_is_csuszik_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. július. 24. 10:09","title":"Három Disney-premier is csúszik a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]