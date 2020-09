Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","shortLead":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","id":"20200915_KSH_epitoipar_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1361ff3e-f191-4879-8406-888b32401e7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_KSH_epitoipar_termeles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:47","title":"KSH: Ötödével csökkent az építőipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054d6213-937c-4e62-9c24-d584180a151d","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Csak találgatnak az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeit ismerők arról, miért meneszthette Orbán Viktor a szervezet vezetőjét, Kiss Zoltánt, ugyanakkor a hvg.hu forrásai szerint a titkosszolgálat élére meglehetősen fiatalon került vezető már egy ideje ott akarta hagyni a pozícióját.","shortLead":"Csak találgatnak az Alkotmányvédelmi Hivatal belső ügyeit ismerők arról, miért meneszthette Orbán Viktor a szervezet...","id":"20200915_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_Kiss_Zoltan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054d6213-937c-4e62-9c24-d584180a151d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c51ede-5b51-43be-a6d3-676550598b45","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_Kiss_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"Miért válthatta le Orbán a titkosszolgálati vezetőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van ötletük. No meg csigalassúsággal érkező, ámde ettől még fedezetnek kiválóan alkalmas uniós támogatásuk.","shortLead":"Egymásra találtak a bankok és az agrárvállalkozók: a pénzintézeteknek van pénzük válságkezelésre, a gazdáknak pedig van...","id":"202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32231b5e-a320-4e64-9b2f-30045618c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a6824d-22b2-46af-b544-b8a4a52d6e59","keywords":null,"link":"/360/202036__agrarhitelek__kockaztato_toke__vanszorgo_palyazatok__penzmagvak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:00","title":"Elakadtak uniós támogatások, most mégis bátran eladósodnak a gazdák ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és rekordsebességet ért el az indianapolisi Lucas Oil Raceway pályán a gyári elektromos motorok kategóriájában.","shortLead":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és...","id":"20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd2d31-bd5f-4a7d-b170-0c5e8e466e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 23:36","title":"Új világrekordot állított be a Harley-Davidson elektromos motorja, időben és sebességben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be a Süddeutsche Zeitung.","shortLead":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be...","id":"20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0690e427-48ed-4f37-972d-48e234971d4e","keywords":null,"link":"/360/20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:30","title":"Az ügyem \"fantasztikus esettanulmány\", mondja a magyar kormány új célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","shortLead":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","id":"20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d592daa-8b37-46a4-ab27-6ed26851e984","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:01","title":"Betiltják az elektromos rollerek bérlését és parkoltatását az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 300 embernek adták be a Szputnyik V nevű orosz vakcinát, amelyet a koronavírus ellen fejlesztettek ki. A páciensek közül többen is mellékhatásokra panaszkodtak.","shortLead":"Eddig 300 embernek adták be a Szputnyik V nevű orosz vakcinát, amelyet a koronavírus ellen fejlesztettek ki...","id":"20200916_orosz_koronavirus_vakcina_oltas_szputnyik_v","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40615cdd-c773-4134-bd32-31980b65654e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_orosz_koronavirus_vakcina_oltas_szputnyik_v","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:33","title":"Láz, izomfájdalom, gyengeség – ezt okozta többeknél az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon egy jókora falatot a népszerű rövid videók piacából.","shortLead":"A YouTube nem titkolt szándéka, hogy Short nevű újdonságával a TikTok helyére lépjen, vagy legalábbis kiharapjon...","id":"20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb251f4-76b1-4e4c-b8d7-519f79c4c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac96045-0068-4512-8489-491ecc4d7bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_youtube_shorts_tiktok_rovid_videok_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:03","title":"Megjött a YouTube újdonsága: 15 mp-es videókkal tartanák fogva a figyelmünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]