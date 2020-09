Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek valók.","shortLead":"A YouTube mesterséges intelligenciája a jövőben felcímkézi azokat a videókat, amelyekről úgy ítéli meg, nem gyerekeknek...","id":"20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f9de8a-5ddb-43e8-af2c-8d6d1f0e4680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_youtube_korhatar_video_mesterseges_intelligencia_tartalom_szurese","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:03","title":"Bevezeti a korhatárszűrőt a YouTube, be kell jelentkezni a videózáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","shortLead":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

","id":"20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2305ee33-00f3-42f1-a3c4-883cbb88817c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_aszfaltozas_utfelujitas_budapest_furjes_balazs","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:27","title":"Ötmilliárdot ad budapesti földutak aszfaltozására a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf1ff1b-b20b-4c7f-b768-4db850322e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atipikus koronavírusos esetekre vonatkozó kérdésre válaszolta ezt Müller Cecília, az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.","shortLead":"Az atipikus koronavírusos esetekre vonatkozó kérdésre válaszolta ezt Müller Cecília, az operatív törzs szerdai...","id":"20200923_koronavirusjarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcf1ff1b-b20b-4c7f-b768-4db850322e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e89ceae-cedb-4cdf-8748-4de474e8d241","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirusjarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:58","title":"Müller Cecília: Fiatalok is vannak lélegeztetőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek biztosítani a lélegeztetőgépek folyamatos működését. Az erre kiírt közbeszerzésen csak a múlt héten hirdettek eredményt.","shortLead":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek...","id":"20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03e4173-cb69-483e-83de-2c140343ea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:34","title":"Hetekbe telhet, mire megfelelő aggregátorokat kapnak a járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel a kiszállásért.","shortLead":"Hiába lett hatósági áras a koronavírus-tesztelés, van, ahol kényelmi díjként több ezer forintot számolnak fel...","id":"20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984dea8-4fcd-4925-a813-0c799ef83798","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_pcr_teszt_mintavetel_muller_cecilia_hatosagi_ar_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 22:02","title":"Van cég, amely még mindig több mint 36 ezer forintért végez PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","shortLead":"Az újdonság 412 lóerővel erősebb az alap Cayenne Turbónál.","id":"20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3dcde9-1c42-4b71-b745-f8bb19de85fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d39bd6-3951-4460-a65d-6fc5057423d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_962_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_cayenneben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:41","title":"962 lóerő talán már elég lesz a Porsche Cayenne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]