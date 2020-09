Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","shortLead":"Fehéredik a magyar gazdaság, de a túl sok készpénzhasználat problémákat okoz.","id":"20200923_feherites_keszpenz_nezopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a4ea957-fe1a-4d5c-8c40-ea46b1b0bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2561fa8-3fee-46e5-bdb1-d03ce5f882cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_feherites_keszpenz_nezopont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:47","title":"Túl sok készpénzt tartanak maguknál a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","shortLead":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","id":"20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3699c0f-1438-436a-9be3-a038cfe677eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:39","title":"A benzin és a gázolaj is drágul szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok: a nyáron is folyamatosan emelkedtek a négyzetméterárak a hazai ingatlanpiacon.","shortLead":"A bérleti díjak alakulásában feltűnő a koronavírus-járvány hatása, de a lakásárakat tekintve nem váltak be a jóslatok...","id":"202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b2ef1d-0b9d-43d9-8c5c-40ab7ccbdfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b973cbca-757a-4576-a8c6-879e85fbbce4","keywords":null,"link":"/360/202038__lakaspiac__felemas_valsag__kiszorulas__vagyak_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:00","title":"Bárhogy alakul is a járvány, árcsökkenésre semmi remény a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyot esett a Balatontourist vendégéjszakáinak száma, de a cég így is nyereségesen zárhatja az évet. A mobilházakat és üdőlőházakat keresték a legtöbben.","shortLead":"Nagyot esett a Balatontourist vendégéjszakáinak száma, de a cég így is nyereségesen zárhatja az évet. A mobilházakat és...","id":"20200921_Meszaros_kemping_balatontourist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9160615e-9bca-40a2-bbd4-eda5acdc6dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf547c23-89bc-4a29-9066-5901417496d0","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Meszaros_kemping_balatontourist","timestamp":"2020. szeptember. 21. 18:49","title":"A járvány ellenére is nyereséget várnak Mészáros Lőrinc kempingjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű, iránymutatás helyett inkább megpróbálta saját történetté formálni a mögöttünk hagyott időszakot. A liberálisokat azért szidja, mert abban nincs rizikó, az Európában felhúzott új védelmi vonallal pedig elárulja, mennyire van egyedül. A háborús retorikából most sem engedett.","shortLead":"A szóban elmondott beszédekhez képest Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Nemzetben megjelent cikke kisebb ívű...","id":"20200921_Orban_essze_libernyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02840b27-ff34-405e-8ad6-a7f6dae40476","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_essze_libernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:00","title":"Orbán veri a harci dobot, hogy elterelje a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","shortLead":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","id":"20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559584e9-1776-486a-b965-a0a8f692d8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:35","title":"UNICEF: Egy nemzedék veszhet el Dél- és Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]