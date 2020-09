Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","shortLead":"A négykarikás márka középkategóriás modellje nemcsak erősebb, hanem szélesebb is lett. ","id":"20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b9e37f-c612-4c2c-9ead-1ace9999d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e811a7d5-9f47-441a-bc22-1a5c22d515dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_sportos_zold_rendszamos_425_loeros_lett_a_plugin_hibrid_audi_q5","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:21","title":"Sportos zöld rendszámos: 425 lóerős lett a plugin hibrid Audi Q5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Köszönjük, legenda!","shortLead":"Köszönjük, legenda!","id":"20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a2b08e-0612-4364-ba42-5e202182debe","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Benedek_Tiborrol_szolo_emlekvideoval_indult_a_magyar_kupa_dontoje","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:52","title":"Benedek Tiborról szóló emlékvideóval indult a magyar kupa döntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról, de a részletek nem egyértelműek.

","shortLead":"Kisebb változások jönnek gazdaságvédelem címszóval, de csak jövőre. A kormány lemond a tesztek után fizetendő adóról...","id":"20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7428a77d-a55b-42d0-8d35-d0c7c53008d6","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_kormany_lemond_a_koronavirustesztek_utan_szedett_sarcrol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:56","title":"Adócsökkentést lengetett be Varga Mihály, de a kormány lemond a koronavírustesztek után szedett sarcról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi szakemberek. Mindhárom esetben a Naegleria fowleri nevű agyevő amőba jelenlétét mutatták ki, ezért a texasi kormányzó rendkívüli intézkedéseket jelentett be. Nem ez volt az első ilyen eset idén. ","shortLead":"Három is pozitív lett abból a 11 mintából, amit az amerikai Lake Jackson ivóvíz-hálózatából vettek le az egészségügyi...","id":"20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717ab93b-c341-4332-a8c9-0dd1ce9dd221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9540-c19a-4ec8-b9cc-6f77a0a98dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_agyevo_amoba_naegleria_fowleri_brazoria_lake_jackson","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:33","title":"Agyevő amőba okozta egy 6 éves texasi kisfiú halálát, katasztrófahelyzetet hirdettek az államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene. Ez nagyon veszélyes.","shortLead":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene...","id":"20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efee8f-2db1-4e1f-bbbb-5e7df38abc7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:03","title":"Nehogy kipróbálja otthon: vannak, akik házilag kevert koronavírus-oltást adnak be maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely nyomdokain aztán létrejött a Google és a Yahoo is.","shortLead":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely...","id":"20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092d35d-9b07-4d11-980e-4b57a69cb835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:33","title":"A Google előtt is volt ám élet: 30 éves minden internetes kereső őse, az Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem tájékoztatott cég.","shortLead":"A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem...","id":"20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa35af9-e151-4d2b-87dd-2f7cf0112055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb41a6-d188-469d-a685-e471a25a9185","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_office_2021_windows_mac_word_excel_powerpoint","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:33","title":"Használ Wordöt vagy Excelt? Akkor jó hír, hogy jön az Office 2021","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]