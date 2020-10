Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt remélik: kéznyújtásnyira van a fél évszázados rejtély megfejtése.","shortLead":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt...","id":"20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414ee7e-4d9b-4390-9e59-d4ea6a65ae62","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","timestamp":"2020. október. 01. 18:24","title":"Rejtélyes ládákat találtak egy náci hajóroncsban a legendás aranykincsre vadászó lengyel búvárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban, az nem lesz érvényes az oda tervezett épületekre. Karácsony Gergely szerda délelőtt jelezte, nem engednek a liget zöldjéből.","shortLead":"Kedden késő este tett közzé határozatot a kormány arról, hogy akármi is lesz a városligeti építési szabályzatban...","id":"20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7be5519-b070-48f7-831b-bfb3912caee6","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosliget_liget_projekt_kormany_vs_budapest_karacsony_rendelet_vesz_epitesi_szabalyzat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:09","title":"Ellenállnak Karácsonyék a kormány újabb városligeti akciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója. ","shortLead":"Súlyos, több szerv károsodását okozó gyulladást okozhatnak a Covid-fertőzés szövődményei – figyelmeztetett a Dél-pesti...","id":"20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9645b2a-bf40-4ed8-a8dc-45667a4bd68c","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_ValyiNagy_Istvan_koronavirus_Covid_hosszan_tarto_betegsegek","timestamp":"2020. október. 01. 09:37","title":"Hatvan napig volt intenzív osztályon egy magyar koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon megemelkedett.","shortLead":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon...","id":"20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92969fc3-9c76-4dc3-8dba-e28e63f755e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:03","title":"Ezt a békát le kell nyelni: drágábbak lettek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","shortLead":"Jövő vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a matematikai kétharmad a tét. ","id":"20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e44ed6d-84a8-4b5f-993b-1e803bf02432","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:39","title":"Akciós zöldséget árul a Fidesz Tiszaújvárosban, ahol a jövő hétvégén választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A virológus szerdán megvédte értekezését. A munka természetesen a vírusokról szólt.","shortLead":"A virológus szerdán megvédte értekezését. A munka természetesen a vírusokról szólt.","id":"20200930_jakab_ferenc_mta_doktor_virologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87523f0-ecf1-4b1f-8d08-89ca9660c3b0","keywords":null,"link":"/elet/20200930_jakab_ferenc_mta_doktor_virologus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 19:36","title":"Jakab Ferenc mostantól az MTA doktora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]