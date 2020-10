Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","shortLead":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","id":"20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfd1cf2-39ea-4a65-9ed9-291b23391b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 14:02","title":"Budapesten és Székesfehérváron ugorhat meg a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","shortLead":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","id":"20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84161d3-9f61-428a-849a-cdcc315b078b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","timestamp":"2020. október. 02. 16:53","title":"A koronavírusos Trumpnak tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka dolgozzanak. Ilyenkor nagy ellenfél a fáradtság, az álmosság, ami nem megfelelő teljesítményhez, rosszabb esetben akár balesetekhez is vezethet. Ám a jelek szerint ez ellen lehet orvosság.","shortLead":"Nem mindenkinek adatik meg az ideális, napközbeni munkavégzés lehetősége, sokan kényszerülnek arra, hogy éjszaka...","id":"202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b07019-f5f1-49d9-b966-de1ff7a2efad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8877b4-609c-4663-a406-c5b3b4994156","keywords":null,"link":"/360/202040_kave_alvas_elott_hatekony_egyuttallas","timestamp":"2020. október. 04. 08:30","title":"Csodákra képes egy kávé és 30 perc alvás kombinációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget azonban nem nagyon hoztak.","shortLead":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget...","id":"202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd893293-d167-4569-b0ad-30f0f1687d50","keywords":null,"link":"/360/202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","timestamp":"2020. október. 03. 08:15","title":"Tényleg a teljesítőképessége határát közelíti az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","shortLead":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","id":"20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbeab3-6c57-45bb-8769-5e4bf16aaf60","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","timestamp":"2020. október. 03. 09:29","title":"Meghalt egy 15 éves lány koronavírusban Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 1,3 millió \"kedvelést\" gyűjtött már Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzése, melyben közli: elkapta a koronavírust. A posztot továbbosztók száma is szépen gyarapszik.","shortLead":"Több mint 1,3 millió \"kedvelést\" gyűjtött már Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzése, melyben közli: elkapta...","id":"20201002_donald_trump_koronavirus_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25066318-790a-401d-a0b5-4c440ed7ac22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739d7dc-ff16-44eb-8023-69c51406085f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_donald_trump_koronavirus_twitter","timestamp":"2020. október. 02. 16:23","title":"Nagyot megy Trump koronás tweetje, egy bejegyzése sem generált még ekkora figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d4442e-d574-4661-b8f2-0d63d65ea837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban világszinten szakértői konszenzus van, hogy a pénzügyi ismereteket a legjobb már gyerekkorban elsajátítani, így számolható fel leghatékonyabban az ezen a téren a magyar lakosság körében is tapasztalható ismerethiány. Az OTP Fáy András Alapítvány szerint erre a hagyományos oktatási módszerek nem igazán alkalmasak, inkább élményt nyújtva, szórakoztatva kell tanítani. Ennek jegyében egy egy pénzügyi feladványokkal teletűzdelt, ingyenesen letölthető, fiataloknak szóló mobilos játékot fejlesztett a szervezet.","shortLead":"Abban világszinten szakértői konszenzus van, hogy a pénzügyi ismereteket a legjobb már gyerekkorban elsajátítani...","id":"20201003_penzugyi_tudatossag_fejlesztese_mobilos_jatek_ingyenes_otp_fay_andras_alapitvany_platypus_a_finlit_story_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4d4442e-d574-4661-b8f2-0d63d65ea837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d1a10-5282-4fe4-aef8-70503fdf461d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_penzugyi_tudatossag_fejlesztese_mobilos_jatek_ingyenes_otp_fay_andras_alapitvany_platypus_a_finlit_story_letoltes","timestamp":"2020. október. 03. 11:03","title":"Ingyenes, magyar mobiljátékkal tanulhatnak meg a fiatalok bánni a pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]