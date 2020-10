Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz közel álló Zhenhua Data. A csomag egy része nemrég kiszivárgott. A Telex szerint a listában több mint 700 magyar neve szerepel, köztük most is aktív politikusoké és cégvezetőké.","shortLead":"Világszerte több millió ember (jórészt nyilvánosan beszerezhető) információit rendezte egy adatbázisba a kínai államhoz...","id":"20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c75cdeb-4a80-4dce-9d37-cb3faad7ab66","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_hollik_istvan_kubatov_gabor_kunhalmi_agnes_adatgyujtes_adatszivargas_megfigyeles_kina_hirszerzes_zhenhua_data","timestamp":"2020. október. 13. 12:33","title":"Hollik, Kubatov és Kunhalmi neve is ott van a nagy kínai adatcsomagban, amit hírszerzői céllal készíthettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","shortLead":"Új rekord született az Országos Kékkör Túraútvonalon: Csutka István 57 nap alatt teljesítette a 2600 kilométert gyalog. ","id":"20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c782c4c1-d373-45f5-88f1-4e86e8da5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69eebd3-aab0-4587-b48b-1af5ac466fe9","keywords":null,"link":"/elet/20201013_57_nap_gyalogolta_korbe_az_orszagot_egy_volt_szinhazigazgato_kekkor_kektura_turazas","timestamp":"2020. október. 13. 17:20","title":"57 nap gyalogolta körbe az országot egy volt színházigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","shortLead":"A norvég kormányfő szerint a légitársaság akadályozza, hogy a dolgozói szakszervezetbe tömörüljenek. ","id":"20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776b4e58-da8a-46be-a9cd-d5f370d20865","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_A_Wizz_Air_elleni_bojkottra_szolit_fel_a_norveg_miniszterelnok","timestamp":"2020. október. 14. 15:50","title":"Bojkottálja a Wizz Airt a norvég miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell mondania.

