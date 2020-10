Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült, hogy találkozott egy koronavírus-fertőzöttel.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült...","id":"20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5f1e43-bb82-4d1f-addb-08d651c47c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","timestamp":"2020. október. 16. 18:06","title":"A finn miniszterelnök is otthagyta az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf3899-9c5d-431a-ac5b-a95ac33fcdaf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés miatt olvadó gleccserek alatt sorra kerülnek elő az őskori leletek.","shortLead":"A globális felmelegedés miatt olvadó gleccserek alatt sorra kerülnek elő az őskori leletek.","id":"20201016_gleccser_svajc_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf3899-9c5d-431a-ac5b-a95ac33fcdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b674476f-42a9-409b-96e6-a38db941f342","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_gleccser_svajc_regeszet","timestamp":"2020. október. 16. 21:06","title":"9500 éves leletek bukkantak elő egy olvadó svájci gleccser alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint 20 évig letette a fényképezőgépet, de a tavalyi életmű-kiállítására már 50 új fotót is készített. Portréinterjú Keleti Évával.","shortLead":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint...","id":"202040_keleti_eva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef445a24-1ea2-4714-a898-b5aeb6a58eaa","keywords":null,"link":"/360/202040_keleti_eva","timestamp":"2020. október. 17. 13:30","title":"Keleti Éva: \"A fotó nem hazudik, nem írható át, mint a történelemkönyvek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére állítaná az angol futballbajnokságokat. A Premier League visszadobta elsőre, de könnyen lehet, hogy ez az átalakulást érintő viták kezdetét, nem a végét jelenti.","shortLead":"Kiszivárgott a Liverpool és a Manchester United kezdeményezése, ami szervezetileg és gazdaságilag is feje tetejére...","id":"20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8860a7f6-8365-4dcb-84c4-03ac6ff8d1d7","keywords":null,"link":"/sport/20201015_premier_league_angol_futball_big_picture","timestamp":"2020. október. 17. 14:00","title":"Hatalomrablás vagy pénzügyi fair play? Átalakítanák a topklubok a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják azt, aki megszegi a szombat éjjel életbe lépett kijárási tilalmat Franciaországban.","shortLead":"Kiindulásként ötvenezer forintra büntethetik, de visszaeső karanténelhagyók esetében akár fél évre le is csukhatják...","id":"20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2722a351-e535-4947-b2e7-eadd8760de3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa3b69c-0da5-42f6-9b5c-0185b8ddc386","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Eletbe_lepett_az_ejszakai_kijarasi_tilalom_a_francia_nagyvarosokban","timestamp":"2020. október. 18. 08:28","title":"Életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom a francia nagyvárosokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","shortLead":"940 lóerővel már máshogy kell bánni, egy sima szoftver nem elég, hogy életben maradjon a motor. ","id":"20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f16d2d-eabe-4563-b2b3-099038c77989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a6f4d8-0fe2-4866-bc84-ce6c291775bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Nem_nagyon_van_ennel_brutalisabb_Mercedes_most","timestamp":"2020. október. 16. 12:20","title":"Nem nagyon van ennél brutálisabb Mercedes most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig hirtelen lemondott és kilépett a Demokratikus Koalícióból.","shortLead":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig...","id":"20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c162f-412b-48e0-900d-80ea82ac93c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","timestamp":"2020. október. 16. 16:41","title":"Niedermüller a kilépett képviselőről: Mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem vihetnek gyerekkórházakba, kiderült, hogy ebben az esetben van kivétel.","shortLead":"Bár Kásler Miklós miniszteri utasításában arról írt, hogy koronavírussal fertőzött vagy fertőzésgyanús beteget nem...","id":"20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b9fbcd-e396-4d39-8213-8be9e3ba517b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_emmi_koronavirus_gyermek_ellatas","timestamp":"2020. október. 16. 16:04","title":"Emmi: Öt kórházban látnak el koronavírusos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]