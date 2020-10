Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76107c78-1abd-45af-b13f-b8aa0a14a0c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki emlékszik arra, hogyan kerekedett felül nemrég a buta táblázatkezelő az okos genetikusokon, az meg sem lepődik, hogy most hasonló malőrbe futottak bele az őslénykutatók. ","shortLead":"Aki emlékszik arra, hogyan kerekedett felül nemrég a buta táblázatkezelő az okos genetikusokon, az meg sem lepődik...","id":"202044_tulbuzgo_szoftver_csontig_hatolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76107c78-1abd-45af-b13f-b8aa0a14a0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02ad9e4-88d8-44b4-8bda-964cfa71603b","keywords":null,"link":"/360/202044_tulbuzgo_szoftver_csontig_hatolt","timestamp":"2020. október. 30. 10:00","title":"Perverznek ítélte a szoftver az őslénykutatók konferenciáját, nekiállt kicsillagozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","shortLead":"Pörög a hazai várak és kastélyok látogatottsága, mióta a járvány első hulláma után újranyitottak.","id":"20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca6bb58-ed7e-4c4f-8262-b15e243baf0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42105e51-7c1f-4d33-ba4a-64c0b339f234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_magyarok_a_jarvany_sem_tartja_vissza_ostromoljak_a_varakat","timestamp":"2020. október. 30. 12:33","title":"A magyarokat a járvány sem tartja vissza, ostromolják a várakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még előttünk állt a sorban.","shortLead":"Tavaly Magyarországon már 381 dollárral több az egy főre jutó GDP, mint Portugáliában, amely az előző mérésnél még...","id":"202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8170ca36-f43a-4748-a9f5-fef1ea5e8bc3","keywords":null,"link":"/360/202042_versenyfutas_azunios_alsohazban_magyarportugal_helycsere","timestamp":"2020. október. 29. 12:00","title":"Egy főre jutó GDP: Magyarország tavaly előrelépett az EU-rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem volt ismert alapbetegsége egy 34 évesen elhunyt koronavírusos betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","shortLead":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","id":"20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e483260-e281-4d7e-a076-99537a6e1dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","timestamp":"2020. október. 29. 17:28","title":"Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felelősségteljes szavazásra kérte követőit a színésznő, ezzel provokálta ki a rapper kirohanását.","shortLead":"Felelősségteljes szavazásra kérte követőit a színésznő, ezzel provokálta ki a rapper kirohanását.","id":"20201029_kanye_west_jennifer_aniston_elnokvalasztas_jobaratok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32ed90dd-fa25-498d-bcf3-c660353bd238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7d89c-dd5a-4409-a7ef-fbe8232f57be","keywords":null,"link":"/elet/20201029_kanye_west_jennifer_aniston_elnokvalasztas_jobaratok","timestamp":"2020. október. 29. 15:23","title":"Kanye West beszólt Jennifer Anistonnak: A Jóbarátok nem volt vicces","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a mostani támadások a hagyományos európai életformát akarják megsemmisíteni. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a mostani támadások a hagyományos európai életformát akarják megsemmisíteni. ","id":"20201029_Szijjarto_Nizza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e226769-2512-4913-bd45-f3cab990c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Szijjarto_Nizza","timestamp":"2020. október. 29. 13:42","title":"Szijjártó a nizzai késes támadásról: „Európa, ébresztő!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d7294d-24a7-43c7-9d08-12cd24989274","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d7294d-24a7-43c7-9d08-12cd24989274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 30. 07:30","title":"Akár súlyos gondot is okozhat, ha nem figyelünk a vaspótlásra - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]