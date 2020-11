Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","shortLead":"Rövid időn belül másodjára injektál jelentős összeget ebbe az ágazatba a kormány.","id":"20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc22ed16-f8fe-466e-95b2-26e65c2e4d48","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_munkasszallok_epitese_munkasszallo_kormanytamogatas_magyar_kormany_bodo_sandor","timestamp":"2020. november. 02. 11:17","title":"A kormány megint adott 5 milliárdot munkásszállók építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából sejthető, hogy telefonközelben van.



","shortLead":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából...","id":"20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079f3b27-4a5c-41d0-aae2-20025e2928bd","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","timestamp":"2020. november. 02. 09:13","title":"Curtis nem jelent meg a Sztárban sztár felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált holdi porból képes oxigént gyártani. A felfedezés a cég szerint lehetővé teszi az ember megtelepedését a Holdon.","shortLead":"A repülőgyártó Airbus szerint áttörő tudományos eredményt értek el egy ROXI nevű eljárás segítségével, amely szimulált...","id":"20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3241a1e5-7921-4373-b81e-18333ab8c46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78773174-2407-465f-9dc7-12ae80bc9e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_airbus_roxy_holdpor_oxigen_urkutatas_hold","timestamp":"2020. november. 02. 07:03","title":"Elkészült az Airbus nagy találmánya, amellyel oxigén állítható elő a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a279edfc-8631-4d99-aaf1-ceb60eae0023","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rendező azt kéri az oktatás felfüggesztését elrendelő SZFE kuratórium tagjától, hogy törölje magát a Színművészeti Főiskola hallgatói köréből, és a közös osztályfotóból.","shortLead":"A színész-rendező azt kéri az oktatás felfüggesztését elrendelő SZFE kuratórium tagjától, hogy törölje magát...","id":"20201102_Most_arultad_el_a_szineszeskudet__Sztarenki_Pal_levele_Ratoti_Zoltannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a279edfc-8631-4d99-aaf1-ceb60eae0023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5cb072-cf75-4647-8593-397bdaed52f6","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Most_arultad_el_a_szineszeskudet__Sztarenki_Pal_levele_Ratoti_Zoltannak","timestamp":"2020. november. 02. 09:06","title":"“Most árultad el a színészesküdet” – Sztarenki Pál levele Rátóti Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","shortLead":"Csereként állt be a portugál a koronavírus-fertőzésből felépülése után először.","id":"20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30434e31-1e5c-49dd-9add-66f4773a44cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6aa04b-03ab-4232-9a12-72322f571306","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Ronaldo_ket_gollal_hangolt_a_Fradimeccs_elott__video","timestamp":"2020. november. 01. 18:04","title":"Ronaldo két góllal hangolt a Fradi-meccs előtt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh néhány nappal korábban maga írt arról, hogy koronavírusos lett, és kórházba került.","shortLead":"Elhunyt Balogh Lajos emberi jogi aktivista, VIII. kerületi önkormányzati képviselő – írta a Roma Sajtóközpont. Balogh...","id":"20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f773564-c464-4de4-85ee-0f2e7403f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f885d-b113-4e0a-8c1e-e82e446b6c27","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Balogh_Lajos_jozsefvaros_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 15:44","title":"Koronavírusban 28 évesen elhunyt Balogh Lajos józsefvárosi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]