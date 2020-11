Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360 rendkívüli hírei.","shortLead":"Még mindig nem tudjuk, ki nyert, de a jelöltek már kiálltak a nyilvánosság elé. Sok múlik a levélszavazatokon. A hvg360...","id":"20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbebd188-07f0-4c02-bc96-893ab29e5a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b333ca23-9296-43ee-a1e5-58724936430e","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar_360_az_USAelnokvalasztasrol_Trump_gyozelmet_hirdetett_pedig_nem_dolt_el","timestamp":"2020. november. 04. 09:45","title":"Radar 360 az USA-elnökválasztásról: Trump győzelmet hirdetett, pedig nem dőlt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","shortLead":"Ismét be kell vetni a katonákat, annyire leterhelt az egészségügy az alpesi országban.\r

","id":"20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa576b3c-0268-4fff-80ed-de24dc6469db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e14dea4-b0a5-4b56-8355-5e7bc1f68193","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Svajc_katonak_egeszsegugy_koronavirus_sportklub","timestamp":"2020. november. 04. 19:39","title":"Svájc több millió frankos kölcsönnel segíti a sportklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Egy nem nyilvános kormányhatározat alapján a fővárosi augusztus 20-ai gigatűzijáték nem elmaradt, csak eltolták 2021-re. Az akár 1,3 milliárdos attrakció állami tulajdonú szervezője pedig 100 százalék előlegre jogosult, mondván \"a rendezvény előkészítése érdekében a lehetséges felmerülő feladatok 90 százalékát teljesítette\".","shortLead":"Egy nem nyilvános kormányhatározat alapján a fővárosi augusztus 20-ai gigatűzijáték nem elmaradt, csak eltolták...","id":"20201105_tuzijatek_ah_tmu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=009764b7-abcb-48e1-8ed0-a4d74bc9c106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a62cd-3dea-40ef-8684-bd9a1f24056b","keywords":null,"link":"/kkv/20201105_tuzijatek_ah_tmu","timestamp":"2020. november. 05. 06:10","title":"A kormány kifizeti a meg sem tartott augusztusi csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","shortLead":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","id":"20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabf6bbf-08e2-402e-b1a1-47d524327a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","timestamp":"2020. november. 03. 11:42","title":"Eladó egy kétfejű Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont az egész egyetem átáll.","shortLead":"Előbb csak a koronavírus miatt veszélyeztetettnek számító oktatóknak tették lehetővé a távoktatást, most viszont...","id":"20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bcf242-c993-43a9-a1c5-9efed0a2086a","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Tavoktatasra_all_at_a_Miskolci_Egyetem","timestamp":"2020. november. 04. 14:18","title":"Távoktatásra áll át a Miskolci Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy ki lesz a következő amerikai elnök. A zavargások már megkezdődtek. A hvg360 reggeli...","id":"20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70231624-8da0-460f-a8f1-18c5901b4186","keywords":null,"link":"/360/20201104_Radar360_Oriasi_BidenTrump_parharc_itthon_szigoritott_a_kormany","timestamp":"2020. november. 04. 07:00","title":"Radar360: Óriási Biden–Trump párharc, itthon szigorított a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés munkatársai szerintük azonnal bezáratnák azokat. ","shortLead":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés...","id":"20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1891a5dd-4637-45e3-9cec-eda2a1d6d554","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 04. 15:28","title":"A kijárási korlátozás miatt sem áll le a színművészetisek egyetemfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki elkapja, garantáltan hónapokra kiesik.","shortLead":"Az egyre fertőzöttebb hokicsapatok gyakran a játékosok beleegyezésével titkolják el a fertőzéseket, mivel ha valaki...","id":"20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e08e5e6f-b969-456c-9c5c-5d5c01e6d8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac73a4-7e6d-4790-a2f5-3f7f1e6f721d","keywords":null,"link":"/sport/20201104_dvtk_jegesmedvek_jegkorong","timestamp":"2020. november. 04. 14:49","title":"A karrierjét is bukhatja a DVTK covidos jégkorongozója, amiért túl hamar küldték vissza játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]