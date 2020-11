Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fd8882a-1df6-4342-b51a-d8a441b7f136","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Üldözéses jelenet szuperlassításban – nagyjából ilyennek tűnik, ahogyan érkeznek a hírek az utolsó levélszavazatokról az amerikai választásnál. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Üldözéses jelenet szuperlassításban – nagyjából ilyennek tűnik, ahogyan érkeznek a hírek az utolsó levélszavazatokról...","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_usa_biden_trump_szavazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8882a-1df6-4342-b51a-d8a441b7f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75656d-b6ba-463d-86b6-45913fa0a17d","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_usa_biden_trump_szavazat","timestamp":"2020. november. 06. 09:30","title":"Órákon belül eldőlhet az amerikai elnökválasztás - Georgiában fordított Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","shortLead":"A szapora, életerős jövevények kiszoríthatják az őshonos fajt.","id":"20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aae286f5-0bba-43de-a3a0-897a62821d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7fbed5-15f9-4cd7-87de-8d2a0d8da418","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_Voros_migransok_miatt_aggodik_a_Madartani_Egyesulet","timestamp":"2020. november. 06. 14:07","title":"Fogolydilemma: vörös migránsok miatt aggódik a Madártani Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388aab93-233e-4c35-87a7-54a585ca90fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten továbbra is alig van turista, a belföldi turizmus is elenyésző.","shortLead":"Budapesten továbbra is alig van turista, a belföldi turizmus is elenyésző.","id":"20201106_Szallas_kulfoldiek_Magyarorszagon_szeptember_KSH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=388aab93-233e-4c35-87a7-54a585ca90fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb399720-c10b-4836-92aa-607091cafba6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Szallas_kulfoldiek_Magyarorszagon_szeptember_KSH","timestamp":"2020. november. 06. 15:45","title":"Szeptemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb úti cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","shortLead":"Teljes átláthatóságot követelt és a jogi csaták folytatását ígérte egy friss közleményben.","id":"20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58214ea-9cd6-400a-ab63-0103a7d6b384","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump_kozlemeny","timestamp":"2020. november. 06. 21:58","title":"Trump: Soha nem adom fel a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat pedig titoktartás köti.","shortLead":"Mindezt szerinte csak azért nem láthatja a nyilvánosság, mert a sajtó nem juthat be az intézményekbe, a munkavállalókat...","id":"20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4119acd4-3c2b-420a-b55f-59a22555b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b5526b-d66e-4df6-bd98-1105f6800684","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Orvos_szakszervezet_elnoke_Mar_most_bergamoi_helyzet_van_a_korhazakban","timestamp":"2020. november. 07. 08:12","title":"Orvosszakszervezet elnöke: Már most bergamói helyzet van a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar előtti csönd – múzeumi gyűjtemények a piacon / Francia–portugál életművészet – a Bonbon kollekció / Kié a Szent Bölcsesség? – szakrális terek és hatalmi harcok / A vizualizáció: mesemondás – beszélgetés Barabási Albert-Lászlóval / Az számít, hogy ki követ – a posztinternet művészetről / Orosz avantgárd: eredeti vagy hamis? – revízió alatt a kölni Ludwig-gyűjtemény

","shortLead":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar...","id":"20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e73b94-33e0-4de1-92e4-a2999daf3dd6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","timestamp":"2020. november. 06. 12:37","title":"Megjelent a Műértő 2020. téli tripla száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","shortLead":"A cég minden részvénnyel 62 centes veszteséget könyvelhetett el a harmadik negyedévben.

","id":"20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e272a73e-58ee-4704-9609-6cde6b55c613","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Tobb_mint_1_milliard_dollart_bukott_az_Uber","timestamp":"2020. november. 06. 10:35","title":"Több mint 1 milliárd dollárt bukott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]