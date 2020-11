Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","id":"20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e9b4c-7b97-4c73-94db-a2e0099302f0","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","timestamp":"2020. november. 09. 06:10","title":"Megszólalt a kertépítő, amelynek a parkolójába Trumpék sajtótájékoztatót szerveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","shortLead":"Parragh László ötletéről, az iparűzési adó egy éves felfüggesztéséről kérdeztük a győri polgármestert.","id":"20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55c3a61-b401-453a-af36-bdd4b3d3fc94","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Dezsi_Csaba_Andras_szerint_kapott_egy_rossz_tanacsot_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 09. 17:01","title":"Dézsi Csaba András szerint kapott egy rossz tanácsot Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan körülményei ellenére is”.","shortLead":"A pénzt azért kapják a munkatársak, mert helytálltak „az Egyetem életét megbénító hallgatói blokád méltatlan...","id":"20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513d6e93-f531-462e-874a-376b5fcfe0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bfbea2-4036-4129-a94b-b6a06969a915","keywords":null,"link":"/kultura/20201109_szfe_kancellar_szarka_gabor_bonusz","timestamp":"2020. november. 09. 19:06","title":"Az SZFE kancellárja 50 ezres bónuszt ad a Színművészeti üzemeltetési munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen is nyitva tartson – magyarázta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.","shortLead":"Észszerűtlenül alacsony árajánlatok is megjelentek már, de egyre több hely nem tudja tovább finanszírozni, hogy üresen...","id":"20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578e6f1d-4099-409c-b681-29ac338b6c11","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_szalloda_etterem_leallas_turizmus","timestamp":"2020. november. 09. 06:51","title":"Egyre több szálloda és étterem áll le a turisták hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése szerint. ","shortLead":"Újabb egymillió favipiravir tabletta érkezett Kínából a külgazdasági és külügyminiszter karanténból tett bejelentése...","id":"20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943b5882-8079-4d89-859b-054dd76862da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5aa2816-5a82-4103-8018-993d34ce4512","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_szijjarto_peter_koronavirus_faviripavir","timestamp":"2020. november. 09. 14:09","title":"Szijjártó úgy érzi magát, „mint egy komplett influenzabeteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. november. 09. 10:30","title":"Mi történik akkor, ha lejár a hitelmoratórium? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e831fbdb-4573-4058-b515-0cc31552c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. november. 09. 17:30","title":"Mit nyomogatsz? - Minden generációnak megvan a maga (h)appje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cccbf3-4c44-499a-ac1b-f5e863b7df9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent meg kell azonban tenni a járvány megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer működőképességének megtartására – mondta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Mindent meg kell azonban tenni a járvány megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer...","id":"20201109_operativ_torzs_november_9_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cccbf3-4c44-499a-ac1b-f5e863b7df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca304b-060e-464a-8657-e5f875875438","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_operativ_torzs_november_9_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 09. 13:07","title":"Müller Cecília: Nem lehet megállítani a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]