[{"available":true,"c_guid":"6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása miatt, különben vádemelést helyeztek kilátásba ellene.","shortLead":"Távozott Peru átmeneti elnöke, Manuel Merino, miután a politikai pártok a lemondását követelték a tüntetések elfajulása...","id":"20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d969f84-e199-4847-b0c1-d9528a87d46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd5eb7-fdb1-4214-97d9-c4be83c443f9","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Lemondott_Peru_ideiglenes_elnoke_is_az_orszag_kaoszban","timestamp":"2020. november. 15. 21:02","title":"Lemondott Peru ideiglenes elnöke is, az ország káoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","shortLead":"A 375 lóerős olasz szupersportkocsi 46 éves, mégis alig több mint 20 ezer kilométer van csak benne.","id":"20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80c4a09d-8582-45e1-b31d-272e98438ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8313c02c-ddd8-4fe8-a68a-4e8d4ad77baf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_idogep_1974be_szuperritka_periszkopos_lamborghini_countach_periscopio_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. november. 14. 06:41","title":"Időgép 1974-be: szuperritka periszkópos Lamborghinit kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Félti az egészségét.","shortLead":"Félti az egészségét.","id":"20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d5c15-08ff-4196-9e6a-e3230ae05ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_Nem_jatszik_tobbet_Torocsik_Mari","timestamp":"2020. november. 14. 21:02","title":"Nem játszik többet Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának luxusautóját - adta hírül a The Sun.","shortLead":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának...","id":"20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4146e706-cdbf-4615-ada0-673bf3b79f79","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","timestamp":"2020. november. 15. 21:33","title":"Ellopták Harry Kane luxusautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Sebesség és képminőség. A Microsoft 2020-as új konzolja lényegében semmi másról nem szól, csak erről a kettőről. Leteszteltük a két új Xbox közül az erősebbet.","shortLead":"Sebesség és képminőség. A Microsoft 2020-as új konzolja lényegében semmi másról nem szól, csak erről a kettőről...","id":"20201114_microsoft_xbox_series_x_konzol_teszt_velemeny_jatekgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2863673b-ad46-46be-a25b-0b9ec939c387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_microsoft_xbox_series_x_konzol_teszt_velemeny_jatekgep","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Erőfitogtatás: bekapcsoltuk az új Xbox Series X játékgépet, és nem csalódtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását magyar kutatók. ","shortLead":"Hálózatos módszerrel kutatták az örvös légykapón a madárének komplexitását magyar kutatók. ","id":"20201114_madarenek_komplexitasa_halozatkutatas_hangmagassag_szekvenciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d627f-704e-4db3-b976-b0ebcee78f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0104b2d-db13-45c9-9a04-a96f4e662833","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_madarenek_komplexitasa_halozatkutatas_hangmagassag_szekvenciak","timestamp":"2020. november. 14. 15:03","title":"Magyar kutatók: Nem véletlenszerű a madarak éneke, hanem különös erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusi óta ez volt a második ilyen emberes missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartanak, 27 órát repülnek.","shortLead":"A májusi óta ez volt a második ilyen emberes missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi...","id":"20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6717341-07bc-4a5b-9ed3-250477da7b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. november. 16. 05:25","title":"Sikeres volt az újab Crew Dragon űrhajó indulása, amiben most négy asztronauta utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]