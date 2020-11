Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten elenyészően keveseknek lett pozitív a mintája. Akadtak olyanok is, aki elutasították a tesztelést. ","shortLead":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten...","id":"20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c218cafe-f11c-40e7-8498-10038e5e252f","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","timestamp":"2020. november. 27. 11:43","title":"Alig találtak fertőzötteket az óbudai és pesterzsébeti óvodákban, bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bbf9fa-48e0-491e-af2f-8964d6068aa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunyt futballfenoménról nem nehéz jó sztorikat találni.","shortLead":"Az elhunyt futballfenoménról nem nehéz jó sztorikat találni.","id":"20201127_Miert_vett_egyszer_Maradona_egy_Scania_kamiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00bbf9fa-48e0-491e-af2f-8964d6068aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64136612-9b47-4da3-aaa1-bc4d3fb74fe4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_Miert_vett_egyszer_Maradona_egy_Scania_kamiont","timestamp":"2020. november. 27. 12:10","title":"Maradonának volt egy kamionja azért, hogy ne tudják megállítani az újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","shortLead":"A nő és a két nagyobb gyerek kórházba került, a babakocsiban utazó kicsi nem sérült meg.","id":"20201127_autobaleset_kecel_zebra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7dcb3a-b760-45c0-a960-c2ba89dcfcc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201127_autobaleset_kecel_zebra","timestamp":"2020. november. 27. 17:01","title":"Babakocsit toló anyát és két gyerekét ütötte el egy kisbusz Kecelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae16fb8b-9a77-4b64-bafb-ef317d3df4b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A HVG kérdésére az olajipari vállalat nem zárta ki, hogy induljon a több százmilliárd forintot megmozgató koncessziós jogért a hulladékgazdálkodásban. Ezzel egy újabb ágazatban tudna meghatározó szerepet betölteni a Mol.","shortLead":"A HVG kérdésére az olajipari vállalat nem zárta ki, hogy induljon a több százmilliárd forintot megmozgató koncessziós...","id":"20201127_mol_hulladek_koncesszios_jog_hulladekgazdalkodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae16fb8b-9a77-4b64-bafb-ef317d3df4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b373ec-fd4e-47a7-a5f6-60045f02817c","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_mol_hulladek_koncesszios_jog_hulladekgazdalkodas","timestamp":"2020. november. 27. 16:29","title":"Mol: Vizsgáljuk a hulladékkoncesszióról benyújtott törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája, a holokauszttúlélő Soros pedig \"a liberális Führer\".","shortLead":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája...","id":"20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d614-49da-43be-84fb-6211cb0b7f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","timestamp":"2020. november. 28. 16:35","title":"Vámos Miklós Demeter Szilárdnak: Takarodjon melegebb éghajlatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","shortLead":"Tony Hsieh amerikai nagybefektető lakástűzben halt meg.","id":"20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c045840-f73b-4c67-9a84-ef31522fa04b","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_Tony_Hsieh_halalhir_Zappos_Ivanka_Trump_Las_Vegas","timestamp":"2020. november. 28. 19:43","title":"Ivanka Trump is gyászolja a 46 évesen meghalt amerikai sztárvállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet minden bizonnyal emberi kéz alkotta, de ami ennél is különösebb, hogy már évek óta lehet.","shortLead":"A szerkezetet minden bizonnyal emberi kéz alkotta, de ami ennél is különösebb, hogy már évek óta lehet.","id":"20201127_femoszlop_utah_sivatag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bdb818-ef14-4a1b-8eed-4656858dd4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_femoszlop_utah_sivatag","timestamp":"2020. november. 27. 20:03","title":"Többen máris megrohamozták a utahi sivatagban talált fémoszlopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]