[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A német elnökség ultimátuma után változatlan a magyar és a lengyel álláspont, továbbra is blokkolja mindkét kormány az EU-s költségvetéseket. Szijjártó Péter szerint Brüsszelben a jogállamiságot a bevándorlók befogadásával hozzák összefüggésbe.","shortLead":"A német elnökség ultimátuma után változatlan a magyar és a lengyel álláspont, továbbra is blokkolja mindkét kormány...","id":"20201207_Szijjarto_Kitartunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93b6fd-ff57-4530-b855-337d608301ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Szijjarto_Kitartunk","timestamp":"2020. december. 07. 15:56","title":"Szijjártó: Magyarország és Lengyelország nem hagyja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük a nézetkülönbségek.","shortLead":"Újra telefonon tárgyalt Boris Johnson és Ursula von der Leyen. Abban egyetértenek, hogy továbbra is jelentősek közöttük...","id":"20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21f0f6b-c7fa-4866-be5b-1b1176158500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_boris_johnson_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. december. 07. 20:48","title":"Még mindig nincsenek meg a Brexit-megállapodás feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","shortLead":"A felhívás fő üzenete, hogy a világjárvány idején „nincs időnk az influenzafertőzésre”.","id":"20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14f59eb-e943-464a-9885-98a0be168fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70103465-55ca-46c6-9e0f-bef2eab32237","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_WHO_magyar_kormany_plakatkampany","timestamp":"2020. december. 08. 16:37","title":"Az összes közlekedési eszközön belefuthat a WHO és a kormány közös plakátkampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","shortLead":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","id":"20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a215f98e-2bf6-4c2a-8bb5-fc3edad2ac4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","timestamp":"2020. december. 08. 11:35","title":"A korlátozások miatt a tavaszi mélypont közelébe esett vissza a hazai turizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik a szervezet méregtelenítési rendszerét.

","shortLead":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik...","id":"20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94fa9e-03b9-47bd-868f-8c252bb560b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 18:37","title":"Két hónapos alkoholtilalom vár azokra, akik az orosz vakcinával oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz a briteknek is engedményeket kell tenniük.","shortLead":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz...","id":"20201207_brexit_megallapodas_barnier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436930e8-7392-4a11-b0e7-58c764174640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_barnier","timestamp":"2020. december. 07. 15:42","title":"Újra nekifutottak a Brexit-megállapodásnak, de nem látszik az alku vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos betegeket ellátó orvos.","shortLead":"Soha ennyien nem haltak még a tüdőgyulladás miatt, mert betegen nem mozdulnak meg – panaszolta egy koronavírusos...","id":"20201208_koronavirus_korhaz_betegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20227f06-084a-47d1-9cad-622ebda10af9","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_korhaz_betegek","timestamp":"2020. december. 08. 19:05","title":"Fontos tanácsokat kaptak azok, akik koronavírusosak, de nem kerültek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket. Ha nem a lefagyott turizmusban tudnának elhelyezkedni, mennének akár „húsosnak” is. Az eddigi tapasztalatok szerint a német vágóhidakon nyáron kialakult járványgócok miatti szigorítás sem visszatartó erő. ","shortLead":"Bár a járvány miatt sok korábban külföldi munkát vállaló magyar hazatért, sokan már most szervezik a visszatérésüket...","id":"20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94aac828-33d8-4820-821f-19208b9cc879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be6816-e0ae-4cd4-bc20-ea42cd207105","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_magyar_vendegmunkasok_nemetorszag_ausztria_husipar","timestamp":"2020. december. 08. 15:14","title":"Hentesnek is elmegy külföldre, aki eddig vendéglátózott, csak ne itthon kelljen munkát találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]