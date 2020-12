Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer Társaság nagykövete is volt, miután kiderült, hogy demenciában szenved.","shortLead":"A Folytassa-filmek és népszerű brit tévésorozatok sztárja 83 éves volt. A színészi karrierje mellett a brit Alzheimer...","id":"20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6f406b6-9f0e-473c-ba79-68930c68f2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4106b3a-7507-4e80-8163-14f23f13aa62","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Barbara_Windsor","timestamp":"2020. december. 11. 13:05","title":"Meghalt Barbara Windsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel majd meg.","shortLead":"A német cég ötödik elektromos autója lesz az ID.6 nevű limuzin, amely méretében nagyjából a jelenlegi Passatnak felel...","id":"20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc2c533-f40b-47c4-9c5a-029322177d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbfd94e-5a04-480d-a9c1-0ba2264e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_Ilyen_lehet_a_Volkswagen_Passat_elektromos_utodja","timestamp":"2020. december. 11. 18:17","title":"Ilyen lehet a Volkswagen Passat elektromos utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a teljes népesség a Pfizer vakcinájában hisz leginkább, de vannak eltérések.","id":"20201211_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04dabc2-0f3a-4ea3-be77-c5ff579d458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e80556-2875-4af5-9de8-30d945f64dee","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. december. 11. 17:17","title":"A magyarok 35 százaléka nem oltatná magát, a kormánypártiak jobban bíznak az orosz vakcinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ea906f-135d-4e9f-bcbf-489e3cba5f03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A híd pillérei több mint 200 méter magasak. ","shortLead":"A híd pillérei több mint 200 méter magasak. ","id":"20201212_szuperexpressz_hid_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ea906f-135d-4e9f-bcbf-489e3cba5f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a100c6-05fd-483f-8cf3-f3a8883e2342","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_szuperexpressz_hid_Kina","timestamp":"2020. december. 12. 10:48","title":"Szuperexpressz függőhidat avattak Kínában, amelyen 250-nel mennek át a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9eea47-332e-4fdf-a17a-adf0458b1db9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyáron bemutatott Canon EOS R5 képes 8K-s videofelvételeket készíteni, egyhuzamban azonban csak 20 percig, mert a kamera 82 Celsius-fokra melegszik. Egy youtuber szaki ezért vízhűtést fabrikált hozzá.","shortLead":"A nyáron bemutatott Canon EOS R5 képes 8K-s videofelvételeket készíteni, egyhuzamban azonban csak 20 percig, mert...","id":"20201211_canon_eos_r5_fenykepezogep_vizhutes_8k_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9eea47-332e-4fdf-a17a-adf0458b1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1cd1ed-a298-4642-9fd9-d2e7a8873f2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_canon_eos_r5_fenykepezogep_vizhutes_8k_video","timestamp":"2020. december. 11. 11:03","title":"Egy fotós házilag vízhűtést épített a Canon 1,7 milliós csúcsgépébe, az EOS R5-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"","category":"itthon","description":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","shortLead":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","id":"20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41676b9-3887-49cc-8322-4def9e5bdcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","timestamp":"2020. december. 12. 14:10","title":"Egy zsák krumplival hálálja meg a Külügyminisztérium a dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]