Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","shortLead":"Nem bírták ki, hogy ne igyanak vezetés előtt.","id":"20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f3f7ad-688c-4ef7-a344-cc690140edb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d697ed81-0c08-4e44-8819-63b103411b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Het_ittas_sofort_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. december. 19. 12:02","title":"Hét ittas sofőrt fogtak a miskolci rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre inkább úgy tűnik, Vlagyimir Putyin nem az az aszkéta politikus, akinek a hivatalos propaganda igyekszik láttatni. A külföldi portálokon publikáló orosz oknyomozó újságírók sorra lépnek elő leleplezéseikkel, amelyekből az is kiderül, hogyan működik az oroszországi rendszer.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, Vlagyimir Putyin nem az az aszkéta politikus, akinek a hivatalos propaganda igyekszik láttatni...","id":"202051__putyin_csaladjai__haveri_korben__menni_vagy_maradni__atyai_segitsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaafe893-e276-4964-8dc1-c5c570c3c228","keywords":null,"link":"/360/202051__putyin_csaladjai__haveri_korben__menni_vagy_maradni__atyai_segitsegek","timestamp":"2020. december. 20. 13:30","title":"Putyin bőkezűen gondoskodik a tágan értelmezett családjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók közé. ","shortLead":"Kál térségében forgalomkorlátozásra kell számítani, ahol egy vontató repült át az autópályán a szemből érkező autók...","id":"20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420b8d5b-8fae-4486-a69b-b63c1c7111e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Elszabadult_vontato_tort_ossze_ket_kocsit_az_M3ason","timestamp":"2020. december. 20. 16:28","title":"Elszabadult vontató tört össze két kocsit az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","shortLead":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","id":"20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f49160-2506-4675-add0-446a8e8bfc57","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","timestamp":"2020. december. 20. 16:13","title":"Parragh László: Senkinek nem érdeke az önkormányzatok ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","shortLead":"Az újdonsággal 45 kilométert lehet megtenni tisztán elektromos módban.","id":"20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84cc01e7-384a-46a6-a3dd-afc6a600f9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3889b245-5a2d-48a8-868f-7df3add640fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_magyarorszagon_a_462_loeros_zold_rendszamos_audi_q8_60_tfsi_e_quattro","timestamp":"2020. december. 21. 06:41","title":"Magyarországon a 462 lóerős, zöld rendszámos Audi Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]