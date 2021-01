Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","shortLead":"A tilalom ellenére százak vettek részt az újévi bulikon Spanyolországban.","id":"20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2dc006-dd4e-45ae-8aa5-59872f96ef93","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Tobb_spanyol_tartomany_szigoritott_a_korlatozasokon_egy_illegalis_barcelonai_raveparti_miatt","timestamp":"2021. január. 03. 13:40","title":"Több spanyol tartomány is szigorított a korlátozásokon az illegális barcelonai rave-parti miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","shortLead":"Az elmúlt több mint negyven év valamennyi generációját benevezték egy gyorsulásra. ","id":"20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8b55a9-9549-4061-ae5e-8474e1206abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99eb4b04-c91d-4edf-9c44-7798ad08875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Az_osszes_Porsche_911_Turbo_egymas_ellen","timestamp":"2021. január. 04. 11:03","title":"Így gyorsul egymás ellen hét generáció Porsche 911 Turbo ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok...","id":"20210104_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e918776-ba73-4e56-8bd8-7619b9f7d027","keywords":null,"link":"/360/20210104_Radar360","timestamp":"2021. január. 04. 08:00","title":"Radar360: 2021 a járvány és a kampány éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","shortLead":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","id":"20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53cc821-b6f5-4702-92de-17d5a8d5536d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","timestamp":"2021. január. 03. 13:23","title":"Közel félmillió autót adott el 2020-ban a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Internetes szavazás alapján hirdetett eredményt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.","shortLead":"Internetes szavazás alapján hirdetett eredményt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület.","id":"20210104_ev_madara_ciganycsuk_madartani_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c23b-6a53-42f6-858d-49b1baf88788","keywords":null,"link":"/zhvg/20210104_ev_madara_ciganycsuk_madartani_egyesulet","timestamp":"2021. január. 04. 10:57","title":"A cigánycsuk lett az év madara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt években. A mennyiséggel ellentétes irányban változott a minőség: az eddigieknél jóval szigorúbb szempontok alapján pontozták a modelleket, ami azt is jelenti, hogy a most 5 csillagot szerzett autók még a 2019-es legjobbaknál is biztonságosabbak lehetnek.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP 2020-ban jóval kevesebb autó töréstesztjét végezte el, mint az elmúlt...","id":"20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45dd6b40-b639-4c5a-9f63-c46af6bb835f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef9284d-d69f-4fbb-88b9-b80c6e02ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_euroncap_toresteszt_biztonsagos_autok_2020","timestamp":"2021. január. 03. 14:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]