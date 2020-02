Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről számol be. ","shortLead":"A Grammy-díjas, platinalemezes brit énekesnő, Duffy a hivatalos Instagram-oldalán ellene elkövetett bűncselekményekről...","id":"20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551c1276-1912-4a7e-aaa8-b82158c38506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d36752-d27a-4fc1-a54a-6996ee704ace","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Bedrogoztak_megeroszakoltak_fogva_tartottak__allitja_Duffy_Instagramoldala","timestamp":"2020. február. 26. 11:48","title":"Bedrogozták, megerőszakolták, fogva tartották – állítja Duffy Instagram-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell “játszani”, hogy az interneten is biztonságban legyenek.","shortLead":"A Microsoft egy ingyenes, offline társasjátékkal szeretné bemutatni a kisebbeknek, milyen szabályok szerint kell...","id":"20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71662af-7928-4558-9c1f-5234d48203da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_microsoft_biztonsagos_internetezes_tarsasjatek","timestamp":"2020. február. 24. 20:19","title":"A biztonságos netezésről szóló társasjátékot adott ki a Microsoft, itt letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","shortLead":"A milánói Európa-liga-visszavágót nézők nélkül rendezik meg a fertőzés gyors olaszországi terjedése miatt.","id":"20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7881e99-795f-49a0-a4b0-6ffec25b5021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2610765-82ce-4cfa-8b5d-c79d52ff5e7d","keywords":null,"link":"/sport/20200225_zart_kapus_meccs_internazionale_ludogorec_europa_liga_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 10:31","title":"Zárt kapus lesz a koronavírus-járvány miatt az Inter–Ludogorec-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.","shortLead":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra...","id":"20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b70e6-56ce-4f0b-b480-a562a4e273f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","timestamp":"2020. február. 25. 18:54","title":"Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","shortLead":"Az ország déli felében várható igazán rossz idő ma.","id":"20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65dae16-fe1c-418b-bc89-7035bfc3bc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Villamlast_jegesot_nehany_helyen_havat_hoz_a_hidegfront","timestamp":"2020. február. 26. 07:14","title":"Villámlást, jégesőt, néhány helyen havat hoz a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","shortLead":"Sokan ismerjük a tehetetlenséget, ha mások porciózzák ki az ételadagunkat.","id":"20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=062ca77f-1792-4faa-838e-656b2d5191af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7454606-2e0b-413d-ba33-1cc61859b493","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200226_Olykor_eleg_egy_kis_doboz_a_fogyashoz","timestamp":"2020. február. 26. 08:30","title":"Olykor elég egy kis doboz a fogyáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"Windisch Judit - Dobos Emese","category":"itthon","description":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták a koronavírust, amivel ő az első magyar fertőzött. Itthon még nem tudni fertőzöttről, azonban a volt tiszti főorvos szerint lehetetlen meggátolni, hogy ideérjen. A szakemberek figyelmeztetnek, nem mindenki gyanús, aki Olaszországból jött, még annak sem kell otthon maradnia két hétig, aki hétvégén a karanténhoz viszonylag közeli Milánóban járt. A jelekre azonban oda kell figyelni, hiszen elsőre nem lehet megmondani, hogy valaki náthás vagy koronavírusa van. ","shortLead":"A Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál kimutatták...","id":"20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c61813-6cac-40c5-be86-213cf48ec460","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. február. 25. 06:30","title":"Nem lehet megakadályozni, hogy Magyarországra érjen a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]