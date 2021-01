Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ősz eleji 63 ezer fős elbocsátási hullám után novemberre 45 ezren visszatértek a munkába.","shortLead":"Az ősz eleji 63 ezer fős elbocsátási hullám után novemberre 45 ezren visszatértek a munkába.","id":"20210105_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e850687b-3564-403e-b030-434b97ac8abe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 09:00","title":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottak száma novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán akad történelmi tévedés, de a brit nézők csak most, a 4. évadnál akadtak ki. Vigyázat, spoilerek!","shortLead":"Hamis levél, titkos protokollteszt és meg nem történt búcsúlátogatás Churchillnél. A Netflixen futó sorozatban jócskán...","id":"20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c2998a-89c5-4727-b2c0-0cb19e34c4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f55cdb-6fed-4776-a507-f79ddf90a616","keywords":null,"link":"/360/20210104_Mi_nem_stimmel_A_korona_Netflix_II_Erzsebet_Diana","timestamp":"2021. január. 04. 11:00","title":"Mi nem stimmel A korona című sorozatban? A berúgós partijáték például kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.","shortLead":"Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet...","id":"20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d5bbf4-ec58-4534-968e-aba72ec5e953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534706e-4ea5-4be8-8af4-47e6fc9714d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_apple_macos_kiterjeszett_valosag_szemuveg","timestamp":"2021. január. 05. 19:10","title":"Megálmodta egy tervező, mire lehetne használni az Apple még be sem mutatott csodaszemüvegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelmezbe bújt alkalmazott próbált egy kis ünnepi hangulatot teremteni a kórházban, úgy tűnik, az eset nagyon rosszul sült el. ","shortLead":"A jelmezbe bújt alkalmazott próbált egy kis ünnepi hangulatot teremteni a kórházban, úgy tűnik, az eset nagyon rosszul...","id":"20210104_Jelmez_korhazi_dolgozo_Kalifornia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7007bb4f-0b7a-415e-8462-5d9bec75a2be","keywords":null,"link":"/elet/20210104_Jelmez_korhazi_dolgozo_Kalifornia","timestamp":"2021. január. 04. 16:39","title":"Egy felfújható jelmez miatt fertőződhetett meg 43 kórházi dolgozó Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","shortLead":"Január 1-jén kellett volna életbe lépnie a szabályozásnak.","id":"20210105_Kormany_dron_rendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7efb4551-0df6-4de9-a6af-8e97033b4fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa54607-ced8-4b1a-ae41-a61b6dc28f0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_Kormany_dron_rendelet","timestamp":"2021. január. 05. 19:26","title":"Késik a kormány a drónozást szabályozó rendeletekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt írja, meghatódott, és mindenkinek ajánlja, hogy oltassa be magát. ","id":"20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7402e-59d1-4321-a810-2b75c2ef2055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba9278a-3fdb-4294-9209-99be5ec0538f","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Gyorfi_Pal_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 17:28","title":"Győrfi Pál is megkapta a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","shortLead":"Tanya Roberts 65 éves volt, karácsonykor kutyasétáltatás közben egyszer csak összeesett. ","id":"20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6678a3ea-8011-4817-ab8a-04c7fdeb3e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018211e4-9548-44ec-83af-1f6ae013e28e","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_meghalt_Tanya_Roberts_a_Halalvagta_Bondlanya","timestamp":"2021. január. 04. 10:49","title":"Meghalt Tanya Roberts, a Halálvágta Bond-lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","shortLead":"Szlovákia nagymihályi járásában is kimutatták a koronavírus új törzsét, amely elsőként Angliában kezdett terjedni.","id":"20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938ffdb7-5cd2-43b2-a725-6f42fdb051da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_koronavirus_torzs_mutacio_szlovakia","timestamp":"2021. január. 05. 05:05","title":"Szlovákiában is megjelent az új koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]