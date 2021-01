Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági problémákat.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint az euróövezethez való csatlakozás nem oldja meg a versenyképességi és hatékonysági...","id":"20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605125db-ba71-47bd-b15f-5f3a6a041dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Varga_Mihaly_Magyarorszag_versenykepesseget_ne_az_eurotol_varjuk","timestamp":"2021. január. 04. 10:21","title":"Varga Mihály: Magyarország versenyképességét ne az eurótól várjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en hétfő este.","shortLead":"Az oltás nem csak a betegségtől, a félelemtől is megvéd - mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus...","id":"20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b5590f-43fa-461f-8d3a-457747f03090","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Szlavik_az_oltas_mas_eletminoseget_is_jelent","timestamp":"2021. január. 04. 22:25","title":"Szlávik: az oltás más életminőséget is jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős verzióban.","shortLead":"Már javában teszteli az Instagram az új funkcióját, amivel kényelmesebb lesz megnézni a Történeteket a böngészős...","id":"20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf6b66c-c1a4-406a-ab9c-856f3dd27e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_instagram_uj_dizajn_kinezet_stories_tortenetek","timestamp":"2021. január. 05. 18:03","title":"Ráncfelvarrást kaphat a böngészős Instagram, másként jelennek meg a Történetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","shortLead":"A feljelentést az érdi alpolgármester tette az ügyben.","id":"20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7122a6f1-96ef-4acc-a608-6a8b4b874d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06afe73-37bb-4e4e-b40d-2a9bb734c9ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_erd_soskut_feher_ut_hulladekbol_nyomozas","timestamp":"2021. január. 04. 12:20","title":"Szemétből épült illegális út Érd és Sóskút között, ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","shortLead":"Hétfő éjféltől Skóciában az emberek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el az otthonukat.","id":"20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05c3cb-48b0-481f-84d9-ed0273f6fb9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_skocia_koronavirus_jarvany_lezaras","timestamp":"2021. január. 04. 17:13","title":"Rendkívül szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","shortLead":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","id":"20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9e3306-507c-4f71-aa25-d6a8da9e422e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","timestamp":"2021. január. 05. 09:21","title":"Nem egy, hanem három SUV érkezik a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott nyilatkozatát, szó sincs arról, hogy az ellenzéket buzdítaná oltásellenességre, épp hogy azt nézte meg, milyen bajjal járhat, ha a kormány aláássa az oltásba vetett bizalmat.","shortLead":"A Politico is arról írt: teljesen félreérti a magyar kormánymédia Krekó Péternek az oltási hajlandóságról adott...","id":"20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b7502a6-e828-4a8e-a84e-4c3a1076d0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca45d8-daee-46db-9bba-4f5f25dc7cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Kreko_Peter_per_ujsagok_media_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Krekó Péter bepereli az újságokat, amelyek szerint az oltásokba vetett bizalom aláásására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két méter magas, szőke vízilabdazseni? A hullámvölgyekkel tarkított sztorinak nem minden eleme oly meseszerű, mint hinnénk. Öt részben mutatjuk be \"Kása\" pályafutását az M. Kiss Csabával közösen, visszavonulása után írt könyv alapján.","shortLead":"Kásás Tamás minden idők egyik legsikeresebb és legismertebb magyar sportolója. Hogy ért fel a csúcsra ez a jóképű, két...","id":"20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=921863f6-5d42-47ae-9f6e-ea241dafcda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329c987-0184-4395-9cb4-2b01897b1801","keywords":null,"link":"/360/20210104_A_jugok_kivegzese_es_a_napolyi_alomszerzodes__Kasas_Tamas_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. január. 04. 19:00","title":"A jugók \"kivégzése\" és a nápolyi álomszerződés – Kásás Tamás életútja 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]