[{"available":true,"c_guid":"ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","shortLead":"Fizikailag nem tudják lezárni, ezért arra kérik az embereket, hogy tartsák be az előírásokat. ","id":"20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad726565-dd36-465d-acc5-b7d1a49591ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c0616c-3d9e-46c1-83a9-4c13b63e4eb2","keywords":null,"link":"/elet/20200410_Varosliget_Zrt_Ne_jojjenek_a_parkba","timestamp":"2020. április. 10. 11:44","title":"Városliget Zrt.: Ne jöjjenek a parkba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba szállt a koronavírus ellen.","shortLead":"Kézfertőtlenítő gyártásával, orvosi berendezések tervezésével az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) is hadba...","id":"20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d77bd02-d46b-4a9a-924a-586eecacd006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_cern_koronavirus_jarvany_vedekezes_fertotlenito_maszk_szamitasi_teljesitmeny","timestamp":"2020. április. 10. 13:03","title":"A CERN is hadba szállt a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","shortLead":"A Kormányzó nem utat mutat, hanem Stohl Buciként vezeti a valóságsót.","id":"20200411_Gomperz_Onok_kertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff6a49-642b-4bc9-8242-dca3b9a9ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c7619-e8b1-470d-8c04-7881e9374931","keywords":null,"link":"/360/20200411_Gomperz_Onok_kertek","timestamp":"2020. április. 11. 14:30","title":"Gomperz: Önök kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","shortLead":"A több tucatnyi, gyógyultnak hitt embert a karanténból is kiengedték. Nem biztos, hogy fertőznek.","id":"20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a826aa-cd1c-4f59-96ba-ea23c5f2fa3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200410_del_korea_koronavirus_teszt_pozitiv_ujraaktivalodas","timestamp":"2020. április. 10. 17:42","title":"Azt hitték, kigyógyultak, most újra pozitív lett 91 ember koronavírus-tesztje Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","shortLead":"Flashmobot tartottak több fővárosi helyszínen is. ","id":"20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c9bb54-d1b4-4b48-9636-4a24db989283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed419af6-bac4-4084-a2e7-ef7b8c044b3b","keywords":null,"link":"/elet/20200411_koncert_egyenruhas_flashmob_budapest","timestamp":"2020. április. 11. 10:45","title":"Rögtönzött koncerttel köszönték meg az egyenruhások a budapestieknek, hogy otthon maradtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b70f2-43a5-44bd-95ba-3cdb3416d504","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A nyugdíjról akkor lehet majd értelmesen vitatkozni, ha sok évtized után végre nem szociális kérdésként kezelik. Ennek nyoma sincs. Az értelemnek ebben a témában nem nyílik tér.\r

","shortLead":"A nyugdíjról akkor lehet majd értelmesen vitatkozni, ha sok évtized után végre nem szociális kérdésként kezelik. Ennek...","id":"20200409_Balszerencsenk_hava_13","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b70f2-43a5-44bd-95ba-3cdb3416d504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef7498a-1fa7-427e-bd5a-f47ec4fb5bd2","keywords":null,"link":"/360/20200409_Balszerencsenk_hava_13","timestamp":"2020. április. 09. 19:30","title":"Révész: A 13. havi nyugdíj a kutya vacsorája. Az úr adja, az úr elveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","shortLead":"Az EU-ban már lehet valaki magyar-német kettős állampolgár, az NDK felbomlásakor viszont ez komoly dilemma volt. ","id":"20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad9ffb-1d57-4e63-ba0a-813683daf267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf343d0-0c94-4763-9a86-36a132e69498","keywords":null,"link":"/360/20200410__utlevel_Odera_Neisse_hatar_Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_11","timestamp":"2020. április. 11. 17:00","title":"Magyar útlevelet cserélnék keletnémetre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","shortLead":"Hatalmas fekete füstöt lehetett látni a Fiastyúk utcából felszállni.","id":"20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd28a9a-9268-47eb-aadf-4eaf70fa97b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Eg_egy_epulo_irodahaz_a_XIII_keruletben","timestamp":"2020. április. 09. 19:56","title":"Ég egy épülő irodaház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]