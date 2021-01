Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt végzett, csakúgy, mint néhány másik magyar. De őróluk semmit nem tudni.","shortLead":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt...","id":"20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4236f7-ab0c-43a5-8c35-e95078403359","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 28. 19:29","title":"Nem árulja el a Honvédelmi Minisztérium, kik tanultak Orbán fia mellett a méregdrága akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére érdemes időben felkészülnie a városoknak.","shortLead":"Szakértők szerint 2030 környékén elkezdhetnek komolyabb mértékben terjedni az önvezető járművek, amelyek érkezésére...","id":"20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=191be9e1-4cdc-4e88-8128-280f2ce85c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeed0d8-06ff-4879-a847-a90a0d470c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210127_Nagy_igeret_az_onvezeto_auto_de_varosonkent_eltero_mennyire_lehet_hasznos","timestamp":"2021. január. 27. 12:17","title":"Nagy ígéret az önvezető autó, de nagyon nem mindegy, hol közlekedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe, hogyan lehet enyhíteni a családokra nehezedő kettős szorítást, amely egyrészt jelenti a gyermekekről való gondoskodást, másrészt a szülők támogatását.","shortLead":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe...","id":"20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cb8bc1-e885-4d0e-a37d-efb25af0e521","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","timestamp":"2021. január. 28. 11:04","title":"A nyugdíjasok 85 százalékának nehézséget okozna a megélhetés, ha megbetegedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","shortLead":"Meghatározták a magyar edzőnek, hogy hátralevő meccseken a Herthával hány pontot kell minimum szereznie.","id":"20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ddf10bb-69cf-444e-85a0-0df24ad02466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43772c-3d5b-4986-b99f-f33b3385f4c1","keywords":null,"link":"/sport/20210128_dardai_pal_szerzodes_zaradek_hertha","timestamp":"2021. január. 28. 12:36","title":"Kicker: Dárdai szerződésében van egy súlyos záradék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor a Szenátussal. A rektor legutóbb az ellentmondó információk miatt elhalasztotta a döntést. ","shortLead":"Megszereztük a Pécsi Tudományegyetem elé kerülő előterjesztést, amit megszavaztat pénteken Miseta Attila rektor...","id":"20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5952fde-48e3-4f45-8e07-7b973bb30f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc58c68-1053-4060-aac5-bfd2c2aebbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_pte_modellvaltas_alapitvany","timestamp":"2021. január. 27. 22:35","title":"A PTE rektora a modellváltás kezdeményezését javasolja a szenátusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott, hogy hamarosan bejegyzésre kész a harmadik orosz vakcina.","shortLead":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott...","id":"20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370d288d-2515-4f5c-b326-259920f7d007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2021. január. 28. 19:03","title":"Putyinék szerint Oroszországban még idén elbúcsúznak az arcmaszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló elnöki rendelet komoly társadalmi vitát váltott ki. A folyamat során az elítéltnek potencia- és libidócsökkentő gyógyszereket adnak. Amikor a büntetésük letelik, a gyógyszeradagolást abbahagyják és a hatásuk megszűnik. Sok orvos azért bírálja a módszert, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. Az egyik áldozat ügyvédje viszont azért tartja rossz döntésnek, mert a korábban bevezetett, még szigorúbb büntetések sem csökkentették az esetek számát. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló...","id":"20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67becbf-41e0-4101-81b0-c0d0b9dc6d86","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","timestamp":"2021. január. 29. 11:40","title":"Kémiai kasztrálással büntethetik a nemi erőszaktevőket Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","shortLead":"Nevet vált a sörfőzde két legismertebb terméke.","id":"20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cc82f60-903b-4022-af32-f9573398a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52bda4b-00f0-4cd2-be0c-3eca70083d79","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_hedon_sorfozde_charlie_johnny_firpo_sor_atnevezes","timestamp":"2021. január. 27. 15:05","title":"A járvány miatt kénytelen megválni Bud Spencer és Terence Hill arcképétől a Hedon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]