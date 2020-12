Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságában. Egyrészt az Európai Bizottság ismertette a 7-es cikk szerint folyó eljárás állását, másrészt az LGBTI-közösséggel kapcsolatos meglévő vagy tervezett jogi szabályozásokkal összefüggésben érték bírálatok a magyar-lengyel párost.","shortLead":"Két témában is szóba került Magyarország – Lengyelország társaságában – az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és...","id":"20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e64c25f-3411-45a4-9d78-993ab9ff2709","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Az_EU_olyan_mint_a_Szovjetunio__mondta_egy_lengyel_EPkepviselo","timestamp":"2020. november. 30. 21:20","title":"Megint Magyarország bírálata volt a fő téma az EP LIBE bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók. A munkákon főleg állatok és növények láthatók.","shortLead":"12 500 évvel korábbiak lehetnek azok a barlangrajzok, melyeket az amazóniai esőerdőkben találtak meg kutatók...","id":"20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc20207-430c-42cd-8474-adf0cb096822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5a4df-b9b7-4fc2-856a-11a223a55835","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_barlangrajz_amazonia_esoerdo","timestamp":"2020. november. 30. 11:48","title":"Rengeteg új barlangrajzot fedeztek fel Amazóniában, 12 ezer évesnél régebbi is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff","c_author":"HVG","category":"360","description":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","shortLead":"A karanténkorszakban sok érdekes projekttel jeleskedő SH 37 Webszínház különleges produkciót ígér.","id":"202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80596577-f695-4641-9d83-91f910646aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffa1bdf-e88c-43f3-9615-207b42b768bb","keywords":null,"link":"/360/202048_sh_37_webszinhaz_vallalkozas_karantenbol","timestamp":"2020. november. 30. 12:00","title":"Színház és vállalkozás: így még nem láthattuk Shakespeare műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","shortLead":"Az EMIH vezető rabbija is elítélte a miniszteri biztos publicisztikáját.","id":"20201129_demeter_szilard_koves_slomo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c07722d0-ccdf-47d0-bc13-4fc7579d921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81426cf-f2d0-4bfb-88c3-7e9b46035693","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_demeter_szilard_koves_slomo","timestamp":"2020. november. 29. 13:26","title":"Köves Slomó: Demeter Szilárd eszmefuttatása ízléstelen és méltatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","shortLead":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","id":"20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b801-9d1f-4a42-af40-9a65abbea522","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","timestamp":"2020. november. 29. 15:40","title":"A tiltakozások ellenére leáll az autógyártás az egyik Renault-üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder fedezte fel Vaszily Miklóst, de nemcsak őt, hanem hosszú éveken át neki dolgozott az Index új vezérigazgatója, Starcz Ákos is. Ő viszont túlélésben bőven megelőzte korábbi munkaadóját, hiszen amellett, hogy Spéder egykori lapjának élére kerülhetett, az Indamedia igazgatóságába is beválasztották, amivel pedig egy stratégiailag kiemelkedő jelentőségű NER-cég belső ügyeire kapott rálátást. Starcz a hvg360-nak azt mondta, szinte kézenfekvő volt, hogy megkeresték az Indamediától.","shortLead":"Miközben Spéder Zoltán kegyvesztetté vált, régi, jól bevált emberei ugyanúgy a tűz közelében maradhattak. Spéder...","id":"20201130_starcz_akos_index_indamedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=977a8c0b-7622-4064-916d-84d6026f2916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405dcd12-1f61-4f41-8698-2b10a55be9ba","keywords":null,"link":"/360/20201130_starcz_akos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Az Index új vezérigazgatója a hvg360-nak: „Az Indexre egy nagyon komoly üzletként tekintek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","shortLead":"Mit gondolhatnak a Hirado.hu szerkesztői a nőkről?","id":"20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c7295b-8718-4358-9a41-e662b9addb04","keywords":null,"link":"/elet/20201130_A_kozmedia_siman_cimbe_rakja_a_szexizmust","timestamp":"2020. november. 30. 14:45","title":"A közmédia simán címbe rakja a szexizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]