[{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","shortLead":"Nem tárolták egységes, visszakereshető rendszerben sportba ömlő közpénzt az Emminél.","id":"20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24085a0-b155-47c1-a104-e9a585846e1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tao_nyilvantartas_papir_alapon","timestamp":"2021. február. 03. 18:20","title":"Tíz év után informatikai rendszer készül a tao-költések követésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","shortLead":"Bírói engedélyt kért a nyaraláshoz, mielőtt még azt vallja, hogy nem bűnös. A Capitolium lerohanására azért büszke.","id":"20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b623c124-e1a5-4ff0-b183-b15edde5534d","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Vadat_emeltek_egy_no_ellen_a_capitoliumi_zavargasok_miatt_de_o_meg_elmenne_Mexikoba_vakaciozni","timestamp":"2021. február. 04. 11:18","title":"Vádat emeltek egy nő ellen a capitoliumi zavargások miatt, de ő még elmenne Mexikóba vakációzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec","c_author":"Dezső András","category":"kultura","description":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint az ügy hátterében a rendező és egy producer jogi vitája állhat. Szász ügyvédje szerint túlzó és indokolatlan a rendőrségi intézkedés.","shortLead":"Mindent átkutattak az otthonában, még a gyerekei számítógépét is lefoglalták a rendőrök. A hvg.hu információja szerint...","id":"20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f69f6-6b9e-48ff-8030-1a44552b0aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4873c6-ab99-4f65-bf08-3f7373cc5b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Reggel_ota_hazkutatast_tartanak_Szasz_Janos_rendezo_otthonaban","timestamp":"2021. február. 05. 12:52","title":"Reggel óta házkutatást tartanak Szász János rendező otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő webhelyeket ellenőrizhetik.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő...","id":"20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7943d5d-1c95-437d-aac7-603b6651f5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","timestamp":"2021. február. 04. 09:03","title":"Új gomb jön a Google keresőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","id":"20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399276-3430-410c-ae15-43af5bc21483","keywords":null,"link":"/elet/20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","timestamp":"2021. február. 03. 21:40","title":"A koronavírust kiszagoló kutyákat képeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","shortLead":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","id":"20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8368bd-8d89-4ee1-9f1f-46912e830f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","timestamp":"2021. február. 04. 20:27","title":"2,7 milliárd dollárra perelik a Fox Newst és Trump ügyvédeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék autonómiájának teljes feladásába” – írja közleményében az Oktatói Hálózat.","shortLead":"Az Orbán-rezsim legutóbb „statáriális eljárásban öt állami egyetemet hajszolt bele az alapítványi átalakulásba, maradék...","id":"20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f6763e-1a20-4a4c-a2ed-967d9a0d6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a91956d-e0a9-4acd-b149-8345a35361f3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_OH_Az_otvenes_eveket_idezo_modszerekkel_zajlottak_az_egyetemi_modellvaltasok","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"OH: Az ötvenes éveket idéző módszerekkel zajlottak az egyetemi modellváltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]