[{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki egy titkos amerikai banki iratokon alapuló nemzetközi tényfeltáró projektből, amelynek magyar résztvevője a Direkt36 volt.","shortLead":"A magyar bankrendszeren is rendszeresen folytak át nagyösszegű gyanús tranzakciók éveken keresztül – derül ki...","id":"20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d9a4c1-4884-4ca8-ae85-e18b252717bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Direkt36_Magyar_bankja_mogott_bujt_el_egy_gyanus_offshore_ceg","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:32","title":"Direkt36: Hiába a nemzetközi nyomozás, magyar bankja mögött bújt el egy gyanús offshore cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6995fa-8fc0-4a3b-a1c2-28b4178daff5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Audival ütközött a fiatal pár autója a 74-es főúton, épp munkába tartottak.","shortLead":"Egy Audival ütközött a fiatal pár autója a 74-es főúton, épp munkába tartottak.","id":"20200921_zala_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a6995fa-8fc0-4a3b-a1c2-28b4178daff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c76e41-76ca-46b6-afc6-dad68c32331e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_zala_halalos_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:04","title":"Egy fiatal pár halt meg a zalai balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a283db-1709-4c64-a372-2c031098ceeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ideig szünetelt a játék. 